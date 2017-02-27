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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:59
С улицы сейчас, круглосуточная обменка возле Украины 28,25-28,32
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Вів 10 лис, 2020 03:19
fin написав:
Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!
Счас потопчемся около 28 и наверх. В 2015-18 годах (когда не было наплыва финансовых туристов) максимум курса был в середине января.
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andrein
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