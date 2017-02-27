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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 204
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
16%
33
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С улицы сейчас, круглосуточная обменка возле Украины 28,25-28,32
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 03:19

  fin написав:Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!


Счас потопчемся около 28 и наверх. В 2015-18 годах (когда не было наплыва финансовых туристов) максимум курса был в середине января.
andrein
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  #<1 ... 6748674967506751
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