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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 03:19
fin написав:
Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!
Счас потопчемся около 28 и наверх. В 2015-18 годах (когда не было наплыва финансовых туристов) максимум курса был в середине января.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 07:06
vitaliian написав:
Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.
бумажные 1-5 грн заменили на монеты, подождем пока 500 и 1000 распространятся и можно будет курс доллара к новому уровню приводить. Вместо 100 будут 500-ки, а вместо 200 будут 1000
удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
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