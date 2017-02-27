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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6748674967506751

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 205
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
34
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 03:19

  fin написав:Странно. Зачем брать по 28,25, если завтра можно будет купить дешевле, а дальше ниже 28 и ракета вниз. Освежаем в памяти декабрь 2019!


Счас потопчемся около 28 и наверх. В 2015-18 годах (когда не было наплыва финансовых туристов) максимум курса был в середине января.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:06

  vitaliian написав:Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.


бумажные 1-5 грн заменили на монеты, подождем пока 500 и 1000 распространятся и можно будет курс доллара к новому уровню приводить. Вместо 100 будут 500-ки, а вместо 200 будут 1000 :D

удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:35

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Вариантов достижений баланса два: либо вернуть гривну к более/менее вменяемому курсу, либо начать печатать деньги чтобы ускорился рост зарплат при относительно стабильном курсе. Те новые 500тки и 1000 грн должны были появится сразу после девальвации, но зарплаты росли очень медленно, в экономике был гривнодефицит.


бумажные 1-5 грн заменили на монеты, подождем пока 500 и 1000 распространятся и можно будет курс доллара к новому уровню приводить. Вместо 100 будут 500-ки, а вместо 200 будут 1000 :D

удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.


Этот метод займа в народе называется "Сосед-алкаш" : )
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:26

Зображення :mrgreen:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:58

Счас потопчемся около 28 і вниз. В 2015-18 годах (когда не было наплыва финансовых туристов) максимум курса был в середине января. :?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
как это нечем? увеличат акцизы на сигареты/алкоголь/топливо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:21

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
как это нечем? увеличат акцизы на сигареты/алкоголь/топливо.

правильно

"что-бы корова меньше ела и больше давала молока , ее нужно меньше кормить и чаще доить"
Xenon
 
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