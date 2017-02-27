Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
как это нечем? увеличат акцизы на сигареты/алкоголь/топливо.
правильно
"что-бы корова меньше ела и больше давала молока , ее нужно меньше кормить и чаще доить"
Щоб більше пила так курила.
В Україні мінімальну ціну на пляшкове вино планують підвищити до 109 грн Урядовці пропонують підвищити ціни на вина у скляній тарі 0,7 л та 0,75 л з 89 до 109 грн, а на товари з підкатегорії УКТЗЕД 2206 00 39 00 – з 29,8 грн до 109 грн. Остання підкатегорія стосується тільки зброджених напоїв, отриманих виключно внаслідок природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків з вмістом спирту не більше від 8,5 % об’ємних одиниць (без додавання спирту). https://zaxid.net/news/
Любопытный написав:Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?
пс взял в пятницу в ПУМБ 28.25 (наливали сколько хочешь)
Ну почему ? Я писал, что затарился для сбережения на 1-2 года по 28,50 недели 2 назад. Здесь еще альтернатива обсуждалась под 10% гривну в газмяс
alex10 написав:Я писал, что затарился для сбережения на 1-2 года по 28,50 недели 2 назад.
опасно входить в валюту на пиках. Лучше в гривне на газмясе подождать дна, там же есть валютообмен с бесплатным выходом. И не читать на ночь предсказателей апокалипсиса, к слову их активность сильно падает с укреплением гривны.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
курс 25,26,27,28, и каждый раз уходит курс вниз или вверх на 20-50 коп и идёт такое бурное обсуждение, как будто бы у всех по лимону баксов на счетах. и главное курс всё равно с годами повышается, но народ всё равно упорно обсуждает как он понизился за два дня или как он повысился за эти же два дня. типа получился резкий обвал. наверное тупеет народ.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Амвросий написав:бумажные 1-5 грн заменили на монеты, подождем пока 500 и 1000 распространятся и можно будет курс доллара к новому уровню приводить. Вместо 100 будут 500-ки, а вместо 200 будут 1000
Это не лучший ориентир для прогнозирования курса, да и посылка неверна. Обратите внимание на дату этой новости Курс тогда был около 5. За время, прошедшее с тех пор, курс не только догнал, но и оторвался далеко вперед. Сейчас можно ввести 3000, и это выведет банкнотный ряд по ценности на уровень того самого 2006 года.
Другое дело, что при стремлении к массовому переходу в безнал, что в значительной степени получается, особого смысла в наращивании номиналов я не вижу.
судя по тому что вышедшие нерезы до сих пор сидят в гривне делаю вывод, либо ждут снижения курса доллара, либо ждут входа новых нерезов чтобы откупить у них валюту без повышения курса. Наконец-то поняли что крупными покупками они толкают межбанк вверх, в итоге сами терпят убытки.
кредит-днипро
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 лис, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat