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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6750675167526753>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 205
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
34
28,50-29,00
39%
79
29,00-29,50
18%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:37

  Xenon написав:
  vitaliian написав:
  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.
как это нечем? увеличат акцизы на сигареты/алкоголь/топливо.

правильно

"что-бы корова меньше ела и больше давала молока , ее нужно меньше кормить и чаще доить"


Щоб більше пила так курила.
В Україні мінімальну ціну на пляшкове вино планують підвищити до 109 грн
Урядовці пропонують підвищити ціни на вина у скляній тарі 0,7 л та 0,75 л з 89 до 109 грн, а на товари з підкатегорії УКТЗЕД 2206 00 39 00 – з 29,8 грн до 109 грн. Остання підкатегорія стосується тільки зброджених напоїв, отриманих виключно внаслідок природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків з вмістом спирту не більше від 8,5 % об’ємних одиниць (без додавання спирту).
https://zaxid.net/news/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:39

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 лис, 2020 10:53, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:45

  Любопытный написав:Большинство писателей говорит о направлении движения курса, но, почему-то, не говорит о реальных действиях. Нет денег у форумчан или осторожничают с признаниями, чтобы потом не тыкали и не подшучивали?

пс взял в пятницу в ПУМБ 28.25 (наливали сколько хочешь)

Ну почему ?
Я писал, что затарился для сбережения на 1-2 года по 28,50 недели 2 назад. Здесь еще альтернатива обсуждалась под 10% гривну в газмяс
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Я писал, что затарился для сбережения на 1-2 года по 28,50 недели 2 назад.
опасно входить в валюту на пиках. Лучше в гривне на газмясе подождать дна, там же есть валютообмен с бесплатным выходом. И не читать на ночь предсказателей апокалипсиса, к слову их активность сильно падает с укреплением гривны.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:50

курс 25,26,27,28,
и каждый раз уходит курс вниз или вверх на 20-50 коп и идёт такое бурное обсуждение, как будто бы у всех по лимону баксов на счетах. :P
и главное курс всё равно с годами повышается, но народ всё равно упорно обсуждает как он понизился за два дня или как он повысился за эти же два дня.
типа получился резкий обвал. :shock:
наверное тупеет народ. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:наверное тупеет народ.
если человек за год успевает 5 раз слиться и откупиться, какая ему разница какой курс был 2-3 года назад?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:56

на раиссе вон их деревянный за последний месяц

с 75 сходил на 80 и сейчас вернулся на 76; а весной вообще 60 был

а у нас изза колебаний в пределах 1грн - уже катастрофу рисуют
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:бумажные 1-5 грн заменили на монеты, подождем пока 500 и 1000 распространятся и можно будет курс доллара к новому уровню приводить. Вместо 100 будут 500-ки, а вместо 200 будут 1000

Это не лучший ориентир для прогнозирования курса, да и посылка неверна.
Обратите внимание на дату этой новости :)
Курс тогда был около 5. За время, прошедшее с тех пор, курс не только догнал, но и оторвался далеко вперед. Сейчас можно ввести 3000, и это выведет банкнотный ряд по ценности на уровень того самого 2006 года.

Другое дело, что при стремлении к массовому переходу в безнал, что в значительной степени получается, особого смысла в наращивании номиналов я не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Другое дело, что при стремлении к массовому переходу в безнал, что в значительной степени получается, особого смысла в наращивании номиналов я не вижу.


действительно сейчас нал наверное носят в кош. только люди старшего поколения.
я уже с 2010г. в кармане ношу не больше 500-1000грн.
остальное только карты и безн. расчет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

судя по тому что вышедшие нерезы до сих пор сидят в гривне делаю вывод, либо ждут снижения курса доллара, либо ждут входа новых нерезов чтобы откупить у них валюту без повышения курса. Наконец-то поняли что крупными покупками они толкают межбанк вверх, в итоге сами терпят убытки.

кредит-днипро
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 лис, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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