А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:22
Хто не курить і не п'є той обкрадає бюджет, причому двічі - перший раз скорочуються поступлення, другий раз коли задовго отримує пенсію.
А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.11.2020...............28,1146
Доллар прибавил треть копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2.5 копейки и остановились. Около 11-30 сузили спред снизу на полкопейки.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.1000 - 28.1150.
Так спокойно, что даже скучно
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и периода обналичивания зарплат. Остальное - мелочи.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 508.9 до 471 млн. Чистый спрос составил 451 млн. Клиентские обороты остались практически на том же уровне, перевес предложения немного сократился.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20
Так ситуевины разные: у них есть куча локальных производств типа автомобилей/стиралок да прочих "товаров первой необходимости" и при скачках курса разве-что айЯблоки да прочая сложная электроника дорожает. + у них уже давно дедоларизация экономики проведена. Поэтому "обычный гражданин" у них за курсом особо и не следит.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:22
Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:23
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