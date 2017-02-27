Додано: Вів 10 лис, 2020 12:55

Интересная новость и в плане евро , и в контексте гривны:В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний потік-2" від санкцій США.Європа в зв’язку з санкціями США проти газопроводу “Північний потік-2” зібралася зміцнювати свою валюту – євро, щоб знизити залежність від долара(DW).Один з авторів документа під назвою “Захист економічного суверенітету Європи”, експерт ECFR з питань зовнішньої торгівлі Йонатан Хакенбройх пояснив ефективність американських санкцій тією домінуючою роллю, яку відіграє долар в світовій економіці. Тому таким важливим він вважає зміцнення євро.1.По евро -традиционный взгляд "слабая валюта-сильная конкурентоспособность" потихоньку меняется на мессидж "сильная валюта-сильный ЕС".Лично практически на 99% уверен в евро по 1-25 в среднесрочке, и на евро 1-35 после ослабления вируса и посткарантинного восстановления экономики в Европе.Вектор по доллару последних более 10 лет рано,или поздно должен измениться, точнее он уже чуть чуть изменился.Около 1-17 (де факто уже сейчас,учитывая, что евро опять ниже Форекса) - нормальный уровень для входа, даже если евро еще немного просядет ситуативно.2.По гривне -основной фронт сейчас не военный, а ,во-первых, внутренний -раскачка лодки,в т.ч. полезными дураками,во-вторых, экономический потенциал.И вот в аспекте экономического потенциала - газовая труба на моменте пока еще не отыграла.Учитывая,что продавливают обход Украины с двух сторон- из Бундеса и из России, а Байдену хватает внутренних проблем,и все остальное для него скорее всего будет на десятом плане, то риски получить еще один мощный дисбаланс в нашей экономике - сильно возрастают.А нам и без этого хватает треша. Чего стоит пресловутый энергорынок.Там заварена каша, которая с одной стороны глушит наших производителей-экспортеров,с другой стороны глушит внутренний спрос тарифами,с третьей стороны пацаны несколько лет назад,забившие себе "воровство в законе" на 10 лет- не собираются отдавать очень жирный куш.Это у нас коронавирус,это у нас проблемы с расходами-доходами, а там у них - клондайк.Зазеркалье.В этом плане слова неоднозначного Гетьманцева о том, что мы типа постараемся избежать дефолта в 2021-м, но будет трудно не кажутся уж столь невероятными.Наш самолет попал в нормальную такую турбулентность, в грозу, которая со всех сторон.