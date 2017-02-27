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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67516752675367546755>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 206
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
35
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:22

Хто не курить і не п'є той обкрадає бюджет, причому двічі - перший раз скорочуються поступлення, другий раз коли задовго отримує пенсію.
А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... an_dom.htm

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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички

В Харькове на каждом углу появились лотки с контрабасными сигаретами ...в статистику они явно не попадают ))
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.11.2020...............28,1146
Доллар прибавил треть копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2.5 копейки и остановились. Около 11-30 сузили спред снизу на полкопейки.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.1000 - 28.1150.
Так спокойно, что даже скучно :)

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и периода обналичивания зарплат. Остальное - мелочи.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 508.9 до 471 млн. Чистый спрос составил 451 млн. Клиентские обороты остались практически на том же уровне, перевес предложения немного сократился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:20

  Xenon написав:на раиссе вон их деревянный за последний месяц

с 75 сходил на 80 и сейчас вернулся на 76; а весной вообще 60 был

а у нас изза колебаний в пределах 1грн - уже катастрофу рисуют

Так ситуевины разные: у них есть куча локальных производств типа автомобилей/стиралок да прочих "товаров первой необходимости" и при скачках курса разве-что айЯблоки да прочая сложная электроника дорожает. + у них уже давно дедоларизация экономики проведена. Поэтому "обычный гражданин" у них за курсом особо и не следит.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:22

Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:23

  fin написав:Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

будут гнать и курить самосад, проходили в 90х
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:33

  fin написав:Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

— Водка подорожала, сынок.
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:38

  Ой+ написав:Хто не курить і не п'є той обкрадає бюджет, причому двічі - перший раз скорочуються поступлення, другий раз коли задовго отримує пенсію.
А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... an_dom.htm

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В мене - тільки перша колонка :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересная новость и в плане евро , и в контексте гривны:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48179 ... ktsij-ssha
В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний потік-2" від санкцій США.Європа в зв’язку з санкціями США проти газопроводу “Північний потік-2” зібралася зміцнювати свою валюту – євро, щоб знизити залежність від долара(DW).Один з авторів документа під назвою “Захист економічного суверенітету Європи”, експерт ECFR з питань зовнішньої торгівлі Йонатан Хакенбройх пояснив ефективність американських санкцій тією домінуючою роллю, яку відіграє долар в світовій економіці. Тому таким важливим він вважає зміцнення євро.

1.По евро -традиционный взгляд "слабая валюта-сильная конкурентоспособность" потихоньку меняется на мессидж "сильная валюта-сильный ЕС".
Лично практически на 99% уверен в евро по 1-25 в среднесрочке, и на евро 1-35 после ослабления вируса и посткарантинного восстановления экономики в Европе.Вектор по доллару последних более 10 лет рано,или поздно должен измениться, точнее он уже чуть чуть изменился.Около 1-17 (де факто уже сейчас,учитывая, что евро опять ниже Форекса) - нормальный уровень для входа, даже если евро еще немного просядет ситуативно.

2.По гривне -основной фронт сейчас не военный, а ,
во-первых, внутренний -раскачка лодки,в т.ч. полезными дураками,
во-вторых, экономический потенциал.
И вот в аспекте экономического потенциала - газовая труба на моменте пока еще не отыграла.
Учитывая,что продавливают обход Украины с двух сторон- из Бундеса и из России, а Байдену хватает внутренних проблем,и все остальное для него скорее всего будет на десятом плане, то риски получить еще один мощный дисбаланс в нашей экономике - сильно возрастают.

А нам и без этого хватает треша. Чего стоит пресловутый энергорынок.Там заварена каша, которая с одной стороны глушит наших производителей-экспортеров,
с другой стороны глушит внутренний спрос тарифами,
с третьей стороны пацаны несколько лет назад,забившие себе "воровство в законе" на 10 лет- не собираются отдавать очень жирный куш.

Это у нас коронавирус,это у нас проблемы с расходами-доходами, а там у них - клондайк.Зазеркалье.

В этом плане слова неоднозначного Гетьманцева о том, что мы типа постараемся избежать дефолта в 2021-м, но будет трудно не кажутся уж столь невероятными.

Наш самолет попал в нормальную такую турбулентность, в грозу, которая со всех сторон.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 10 лис, 2020 13:01, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:59

  Alex2006 написав:
  fin написав:Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

— Водка подорожала, сынок.
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть.


В тих сім'ях де курять, то скурюють більше ніж на одяг:
Зображення

Подальша деталізація показує суттєво менші витрати на алкоголь по селах - там люблять крафтові напитки. Але навіть не все, що в магазині завжди має офіційне походження.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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