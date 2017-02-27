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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 206
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
35
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не дают банки откупиться, держат планку 28.25
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:вышедшие нерезы до сих пор сидят в гривне
где видно, что они сидят?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:07

  Амвросий написав: удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

Есть альтернатива?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:11

  Ой+ написав:Хто не курить і не п'є той обкрадає бюджет, причому двічі - перший раз скорочуються поступлення, другий раз коли задовго отримує пенсію.
А взагалі народ конкретно зажав (аж не віриться) на шкідливі звички.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... an_dom.htm
Зображення

Вот и мне не верится. У меня "молодежный" район (общаги), идут девицы и чуть ли не каждая третья смолит электронную "сигарету".
Был действительно период, когда курить стали меньше + сильно поприжали лоточников с российской контрабандой. Сейчас опять нахально стоят эти лотки возле метро.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:23

  sequence написав:
  fin написав:Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

будут гнать и курить самосад, проходили в 90х

И в середине 80-х

Отрыжкой тех времен является сохранивнееся в совестком кодексе об админправонарушениях ответственность за изготовление крепкого алькоголя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28

  Starikan написав:
  Амвросий написав: удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

Есть альтернатива?

Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.

Таку дурню навіть зелені не зроблять.
В нас, з фінансами, чітки і прозорі відносни - дають в борг - бери, і не думай, що буде завтра. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:В тих сім'ях де курять, то скурюють більше ніж на одяг:

Обратил внимание на интересную деталь. В тех семьях где курят, затраты на одежду и обувь меньше, чем на табак, но они в полтора раза выше средних затрат на одежду и обувь среди всех семей. Сомневаюсь, что это следствие прожженной сигаретами одежды. Затраты по остальным статьям также выше.
Вспоминается анекдот про небоскреб :)
  fin написав:Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

Я давно заметил, что мы все хотим, чтобы за все заплатил кто-то другой :)
Акцизы на табак и алкоголь составляют достаточно серьезную прибавку к бюджету. Их нужно повышать плавно и в такой степени, чтобы потребление не упало в большей степени, чем повысились акцизы. Это азы экономики. Потребление алкоголя и так падает. Есть еще и сопутствующие доходы, в т.ч. и связанные с медициной. Не стоит резать курицу, которая несет золотые яйца.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:31

  Starikan написав:Был действительно период, когда курить стали меньше + сильно поприжали лоточников с российской контрабандой. Сейчас опять нахально стоят эти лотки возле метро.

Це "вітчизняне виробництво", если не ошибаюсь, в Жёлтых Водах, принадлежит депутату от "Народного Фронта", а сейчас "під патронатом" Аваківа
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Сибарит написав:Другое дело, что при стремлении к массовому переходу в безнал, что в значительной степени получается, особого смысла в наращивании номиналов я не вижу.


действительно сейчас нал наверное носят в кош. только люди старшего поколения.
я уже с 2010г. в кармане ношу не больше 500-1000грн.
остальное только карты и безн. расчет.

Судя из тех людей всех возрастов, что стоят в очередях к банкоматам - то Вы заблуждаетесь.
Выводы нужно делать из общих примеров, а не из частных.
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