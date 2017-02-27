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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не дают банки откупиться, держат планку 28.25
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:07
Есть альтернатива?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:11
Вот и мне не верится. У меня "молодежный" район (общаги), идут девицы и чуть ли не каждая третья смолит электронную "сигарету".
Был действительно период, когда курить стали меньше + сильно поприжали лоточников с российской контрабандой. Сейчас опять нахально стоят эти лотки возле метро.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:23
И в середине 80-х
Отрыжкой тех времен является сохранивнееся в совестком кодексе об админправонарушениях ответственность за изготовление крепкого алькоголя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:28
Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Таку дурню навіть зелені не зроблять.
В нас, з фінансами, чітки і прозорі відносни - дають в борг - бери, і не думай, що буде завтра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обратил внимание на интересную деталь. В тех семьях где курят, затраты на одежду и обувь меньше, чем на табак, но они в полтора раза выше средних затрат на одежду и обувь среди всех семей. Сомневаюсь, что это следствие прожженной сигаретами одежды. Затраты по остальным статьям также выше.
Вспоминается анекдот про небоскреб
Я давно заметил, что мы все хотим, чтобы за все заплатил кто-то другой
Акцизы на табак и алкоголь составляют достаточно серьезную прибавку к бюджету. Их нужно повышать плавно и в такой степени, чтобы потребление не упало в большей степени, чем повысились акцизы. Это азы экономики. Потребление алкоголя и так падает. Есть еще и сопутствующие доходы, в т.ч. и связанные с медициной. Не стоит резать курицу, которая несет золотые яйца.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:31
Це "вітчизняне виробництво", если не ошибаюсь, в Жёлтых Водах, принадлежит депутату от "Народного Фронта", а сейчас "під патронатом" Аваківа
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:34
Судя из тех людей всех возрастов, что стоят в очередях к банкоматам - то Вы заблуждаетесь.
Выводы нужно делать из общих примеров, а не из частных.
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