Додано: Вів 10 лис, 2020 13:31

Ой+ написав: В тих сім'ях де курять, то скурюють більше ніж на одяг: В тих сім'ях де курять, то скурюють більше ніж на одяг:

fin написав: Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю. Я бы на месте власти поднял акцизы так, чтобы и сигареты и алкоголь подорожали в 2 раза. Никуда не денутся, будут покупать пьющие-курящие. Сам не пью, не курю.

Обратил внимание на интересную деталь. В тех семьях где курят, затраты на одежду и обувь меньше, чем на табак, но они в полтора раза выше средних затрат на одежду и обувь среди всех семей. Сомневаюсь, что это следствие прожженной сигаретами одежды. Затраты по остальным статьям также выше.Вспоминается анекдот про небоскребЯ давно заметил, что мы все хотим, чтобы за все заплатил кто-то другойАкцизы на табак и алкоголь составляют достаточно серьезную прибавку к бюджету. Их нужно повышать плавно и в такой степени, чтобы потребление не упало в большей степени, чем повысились акцизы. Это азы экономики. Потребление алкоголя и так падает. Есть еще и сопутствующие доходы, в т.ч. и связанные с медициной. Не стоит резать курицу, которая несет золотые яйца.