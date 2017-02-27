циничненько так. Есть и альтернативная версия - что здоровый человек принесет больший вклад в ВВП, нежели больной (но принесет убытки пенсионному фонду). Но это завтра, а акцизы нужны сегодня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56
циничненько так. Есть и альтернативная версия - что здоровый человек принесет больший вклад в ВВП, нежели больной (но принесет убытки пенсионному фонду). Но это завтра, а акцизы нужны сегодня
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:04
С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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