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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 206
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
35
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56

  Сибарит написав:.. Есть еще и сопутствующие доходы, в т.ч. и связанные с медициной. Не стоит резать курицу, которая несет золотые яйца.

циничненько так. Есть и альтернативная версия - что здоровый человек принесет больший вклад в ВВП, нежели больной (но принесет убытки пенсионному фонду). Но это завтра, а акцизы нужны сегодня :wink:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:04

  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты :)
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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