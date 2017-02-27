Додано: Вів 10 лис, 2020 15:49

«Йеллен была бы интересным выбором по нескольким причинам», - пишет журналист. - «Ее почти переназначил Дональд Трамп, которому нравилась ее политика очень низких процентных ставок. Йеллен достаточно либеральна для либералов и достаточно консервативна для Уолл-Стрит. Кроме того, она уже была главой ФРС, поэтому лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу будет сложно заблокировать ее кандидатуру».

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.