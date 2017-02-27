С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:04
С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:30
После сравнения Украины с США понял, что Вы пишете или под кайфом, или прикалываетесь. Наверно, все же второе. Не верится, чтобы в здравом уме человек такое выдавал.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:41
Бывало и покруче )))
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:23
еще НДС 20% и акциз на НДС - 33% содрал и рассчитался. Профит 100% годовых. Не надо не строить, ни ремонтировать и ничего не развивать
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Этот показатель вообще не стоит брать во внимание. До тех пор, пока экономика Штатов будет в мире экономикой №1, США могут себе позволить тот государственный долг, который они сочтут для себя нужным. И все сравнения в данном случае будут абсолютно некорректными.
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:49
СМИ: Байден может вернуть Джанет Йеллен на пост главы ФРС
«Йеллен была бы интересным выбором по нескольким причинам», - пишет журналист. - «Ее почти переназначил Дональд Трамп, которому нравилась ее политика очень низких процентных ставок. Йеллен достаточно либеральна для либералов и достаточно консервативна для Уолл-Стрит. Кроме того, она уже была главой ФРС, поэтому лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу будет сложно заблокировать ее кандидатуру».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:53
Прелестно
Виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук констатує, що держбюджету для закриття поточного року не вистачає 100-150 млрд грн, або близько 5 млрд дол.
Аналітик вважає малоймовірним отримання коштів від МВФ чи розміщення суверенних євробондів. За оцінками Д. Боярчука, залишаються два варіанти:
“Або надрукувати і потім «нейтралізувати» валютними резервами – поки $26.1 млрд валютних резервів такий трюк дозволяють. Щоправда після такого кульбіту я б очікував, що Україну пересунуть в trash bin [відро для сміття].
Або посунути ці витрати на 2021 рік. Бюджетні установи деколи так роблять – ми вам заплатимо, але в наступному році. Але з перекиданням дефіциту 100-150 млрд грн на наступний рік проблема. Там буде свій дефіцит десь так 270 млрд грн – $9.5 млрд за поточним курсом. Окрім цього в запропонованому проекті бюджету десь так на 50-100 млрд грн «оптимістичних» доходів. Тобто доходів, які реалізуються тільки за умови оптимістичного розвитку подій. Іншими словами, якщо проблему поточного року перекинути на 2021 рік, то там може виявитись нестача ресурсів десь так на 500 млрд грн, а це приблизно $18 млрд.
Який з цих сценаріїв просто поганий, а який катастрофічний – я навіть не наважусь відповісти. Єдине, що відомо – вибір треба робити вже в найближчі тижні”.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:00
Милованов дав задню
Екс-міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі програми “Свобода слова” (ICTV) заявив таке:
“Я зараз скажу те, що більшість економістів, які мене знають, будуть вважати неправильним і непопулярним. Може, навіть порушенням релігії. Я вважаю, що саме через це [епідеміологічну ситуацію] потрібно зараз надавати гроші, закривати бізнеси і надавати їм фінансування. Фінансування в нас не вистачає зараз. По суті, це друк грошей. Я вважаю, що ситуація в нас критична.
<...> Подивіться на всі уряди країн. На США. Так - зовсім інша ситуація, набагато сильніші інституції. Але подивіться на всі країни - вони несуть шалені бюджетні дефіцити. Чому? Тому що вони підтримують економіку саме зараз.
<...> У нас зараз критична ситуація. Жорсткий карантин на невеликий період з грішми тим, хто постраждає, на мою думку, врятує ситуацію краще, ніж тягнути потроху і різати хвоста коту. Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, точково для того, щоб повернути до нормальної ситуації".
Нагадаємо, в квітні Милованов уже після звільнення з посади глави Мінекономіки публічно виступав з критикою пропозицій щодо друку грошей Нацбанком, аби покрити держвидатки у період коронавірусної кризи.
За тодішніми словами Милованова, ідея незабезпеченої емісії («друку») гривні подібна до ідей оголошення дефолту або проведення переговорів щодо реструктуризації державного боргу України.
«Так чому ж США можна друкувати гроші, а нам ні? Відповідь проста — якби ми могли друкувати долари, то нам теж можна було б. Але гривня — не долар. Довіри до гривні немає. Використовувати бюджет ефективно держава не вміє», — зазначав у квітні Милованов.
Він тоді казав, що в разі, якщо уряд захоче профінансувати видатки друком гривні, то в економіці запанує паніка, зростуть ціни та курс долара, що підвищить ризики настання економічної кризи.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:09
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............10.11.2020.........11.11.2020
дата розрахунку...........09.11.2020..........10.11.2020
Євро..............................33,3938...............33,2006...-0.58%
Долар США...................28,1116...............28,1206...+0.03%
После полудня доллар прибавил 0.6 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2.5 копейки и остановились. Около 11-30 сузили спред снизу на полкопейки.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.1000 - 28.1150.
Перед обедом приподнялись на полкопейки. Наскоро перекусив, еще до 14 пошли в рост. Менее, чем за час выросли на 2.5 копейки и уравновесились на новом уровне, чуть позже расширили спред сверху до 2 копеек. Несколько непривычное сегодня расписание.
На протяжении нашей сегодняшней сессии индекс доллара колебался в небольших пределах, однако по сравнению со временем вчерашнего закрытия его рост весьма существенен. Гривна этот рост не отыграла, относительно евро гривна укрепилась, хоть во второй половине сессии и котировки евро росли.
Официальный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.5019 (-1) +362
2018 - 27.8916 (-3) +23
2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.5801 (+2)
Обсуждая финансы, сглаживать острые углы и обходить неудобные моменты не приходится, так можно существенно исказить картину.
Альтернативная версия была актуальна во времена, когда ВВП создавался при помощи серпа и молота. Сейчас далеко не все профессии требуют богатырского здоровья. Да и участие всего населения в процессе не требуется. Настолько не требуется, что есть проблема, чем занять остальных? А вот медицина стала очень мощной отраслью экономики, вносящей большой вклад в создание этого самого ВВП.
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