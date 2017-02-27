RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6752675367546755

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 206
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
1%
3
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
35
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:04

  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты :)
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Заблокований
Повідомлень: 4556
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:30

  Alex2006 написав:
  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты :)
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США :)

После сравнения Украины с США понял, что Вы пишете или под кайфом, или прикалываетесь. Наверно, все же второе. Не верится, чтобы в здравом уме человек такое выдавал.
Искатель
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 22.02.16
Подякував: 628 раз.
Подякували: 2462 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:41

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты :)
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США :)

После сравнения Украины с США понял, что Вы пишете или под кайфом, или прикалываетесь. Наверно, все же второе. Не верится, чтобы в здравом уме человек такое выдавал.

Бывало и покруче )))
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9901
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2582 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:23

  Alex2006 написав:
  Амвросий написав:удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

С чего вы решили, что нечем? Взяли 1млрд баксов под 1-2% годовых на 5 лет, слили на МБ по 28, через 5 лет откупили по 23, профит с лихвой перекроет проценты :)
А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США :)


еще НДС 20% и акциз на НДС - 33% содрал и рассчитался. Профит 100% годовых. Не надо не строить, ни ремонтировать и ничего не развивать :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3594
З нами з: 22.12.16
Подякував: 271 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А по поводу внутренних долгов, это тоже легко решаемо, но вы посмотрите на гос долг США

Этот показатель вообще не стоит брать во внимание. До тех пор, пока экономика Штатов будет в мире экономикой №1, США могут себе позволить тот государственный долг, который они сочтут для себя нужным. И все сравнения в данном случае будут абсолютно некорректными.
SherLock
 
Повідомлень: 184
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:49

СМИ: Байден может вернуть Джанет Йеллен на пост главы ФРС

«Йеллен была бы интересным выбором по нескольким причинам», - пишет журналист. - «Ее почти переназначил Дональд Трамп, которому нравилась ее политика очень низких процентных ставок. Йеллен достаточно либеральна для либералов и достаточно консервативна для Уолл-Стрит. Кроме того, она уже была главой ФРС, поэтому лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу будет сложно заблокировать ее кандидатуру».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2594 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:53

Прелестно

Виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук констатує, що держбюджету для закриття поточного року не вистачає 100-150 млрд грн, або близько 5 млрд дол.

Аналітик вважає малоймовірним отримання коштів від МВФ чи розміщення суверенних євробондів. За оцінками Д. Боярчука, залишаються два варіанти:

“Або надрукувати і потім «нейтралізувати» валютними резервами – поки $26.1 млрд валютних резервів такий трюк дозволяють. Щоправда після такого кульбіту я б очікував, що Україну пересунуть в trash bin [відро для сміття].

Або посунути ці витрати на 2021 рік. Бюджетні установи деколи так роблять – ми вам заплатимо, але в наступному році. Але з перекиданням дефіциту 100-150 млрд грн на наступний рік проблема. Там буде свій дефіцит десь так 270 млрд грн – $9.5 млрд за поточним курсом. Окрім цього в запропонованому проекті бюджету десь так на 50-100 млрд грн «оптимістичних» доходів. Тобто доходів, які реалізуються тільки за умови оптимістичного розвитку подій. Іншими словами, якщо проблему поточного року перекинути на 2021 рік, то там може виявитись нестача ресурсів десь так на 500 млрд грн, а це приблизно $18 млрд.

Який з цих сценаріїв просто поганий, а який катастрофічний – я навіть не наважусь відповісти. Єдине, що відомо – вибір треба робити вже в найближчі тижні”.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2594 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:00

Милованов дав задню

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі програми “Свобода слова” (ICTV) заявив таке:

“Я зараз скажу те, що більшість економістів, які мене знають, будуть вважати неправильним і непопулярним. Може, навіть порушенням релігії. Я вважаю, що саме через це [епідеміологічну ситуацію] потрібно зараз надавати гроші, закривати бізнеси і надавати їм фінансування. Фінансування в нас не вистачає зараз. По суті, це друк грошей. Я вважаю, що ситуація в нас критична.

<...> Подивіться на всі уряди країн. На США. Так - зовсім інша ситуація, набагато сильніші інституції. Але подивіться на всі країни - вони несуть шалені бюджетні дефіцити. Чому? Тому що вони підтримують економіку саме зараз.

<...> У нас зараз критична ситуація. Жорсткий карантин на невеликий період з грішми тим, хто постраждає, на мою думку, врятує ситуацію краще, ніж тягнути потроху і різати хвоста коту. Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, точково для того, щоб повернути до нормальної ситуації".

Нагадаємо, в квітні Милованов уже після звільнення з посади глави Мінекономіки публічно виступав з критикою пропозицій щодо друку грошей Нацбанком, аби покрити держвидатки у період коронавірусної кризи.

За тодішніми словами Милованова, ідея незабезпеченої емісії («друку») гривні подібна до ідей оголошення дефолту або проведення переговорів щодо реструктуризації державного боргу України.

«Так чому ж США можна друкувати гроші, а нам ні? Відповідь проста — якби ми могли друкувати долари, то нам теж можна було б. Але гривня — не долар. Довіри до гривні немає. Використовувати бюджет ефективно держава не вміє», — зазначав у квітні Милованов.

Він тоді казав, що в разі, якщо уряд захоче профінансувати видатки друком гривні, то в економіці запанує паніка, зростуть ціни та курс долара, що підвищить ризики настання економічної кризи.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2594 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............10.11.2020.........11.11.2020
дата розрахунку...........09.11.2020..........10.11.2020
Євро..............................33,3938...............33,2006...-0.58%
Долар США...................28,1116...............28,1206...+0.03%
После полудня доллар прибавил 0.6 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2.5 копейки и остановились. Около 11-30 сузили спред снизу на полкопейки.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 28.1000 - 28.1150.
Перед обедом приподнялись на полкопейки. Наскоро перекусив, еще до 14 пошли в рост. Менее, чем за час выросли на 2.5 копейки и уравновесились на новом уровне, чуть позже расширили спред сверху до 2 копеек. Несколько непривычное сегодня расписание.
На протяжении нашей сегодняшней сессии индекс доллара колебался в небольших пределах, однако по сравнению со временем вчерашнего закрытия его рост весьма существенен. Гривна этот рост не отыграла, относительно евро гривна укрепилась, хоть во второй половине сессии и котировки евро росли.
Официальный курс встретили котировками 28.1300 - 28.1500. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.5019 (-1) +362
2018 - 27.8916 (-3) +23

2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.5801 (+2)

  sequence написав:циничненько так. Есть и альтернативная версия - что здоровый человек принесет больший вклад в ВВП, нежели больной (но принесет убытки пенсионному фонду). Но это завтра, а акцизы нужны сегодня

Обсуждая финансы, сглаживать острые углы и обходить неудобные моменты не приходится, так можно существенно исказить картину.
Альтернативная версия была актуальна во времена, когда ВВП создавался при помощи серпа и молота. Сейчас далеко не все профессии требуют богатырского здоровья. Да и участие всего населения в процессе не требуется. Настолько не требуется, что есть проблема, чем занять остальных? А вот медицина стала очень мощной отраслью экономики, вносящей большой вклад в создание этого самого ВВП.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5344
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 9139 раз.
 
Профіль
25
10
21
1
  #<1 ... 6752675367546755
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ramzes4, yama і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2029, 2030, 2031
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20302 2605740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 13:28
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1675186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 130974
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.