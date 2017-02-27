Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29

Неспособность рынка пробить вниз психологический уровень 28 на новостях о карантине выходного дня,свидетельствует о том, что валютный рынок начинает игнорировать фактор образно говоря ,"нищеты" населения и бизнеса.А это плохой сигнал.Время от времени у нас возобновляются разговоры о дефолте (Гройсман осень 2018-го),иногда это просто чиновники страхуются,но на этот раз все более чем серьезно.Это не просто подстраховка со стороны Гетьманцева,мол я вас предупреждал.Варианта всего два:1.Либо транш МВФ и сопутствующие кредиты, причем сумму надо увеличить минимум в 3 раза, мелочь не поможет.2.Либо вопрос "станка" будут "углублять".И в первом ,и во втором случае нужны огромные утроенные деньги, не такие как обычно нам дает МВФ.Вот в чем вопрос.Иными словами, если тупо не начнут включать станок и не догонят курс гривны , или не выпросят у МВФ какой-то экстренный увеличенный супертранш,то будет :"Миссия невыполнима".Концы с концами не сведут по таким причинам:За полтора года наряду с полезными хорошими , но сравнительно мелкими вещами ( скрутки НДС,игровики,нелегальные заправки,весовые комплексы, копеечное снижение "зеленки" и т.п.) по большому счету ни чего не изменили.Если говорить по простому, то пока не возложат бремя экономической турбулентности, последствия короны на :1.Монопольные группировки ( а их у нас легион, это не только энергоресурсы, и рента,которую ,к слову,собираются чуть-чуть повысить, это и к,примеру Мегаполис на табачном рынке и много чего еще интересного)2.ОПГ ( к примеру, в портах есть госструктуры,и частные структуры, последние платят в бюджет какие-то смешные деньги, едва ли не как МАФ на рынке, получая к тому же выплаты и преференции из бюджета, а обороты имеют в несколько раз больше)3.Предприятия олигархов (там давным давно схема налажена-сравнительно небольшие деньги наемникам, прибыль выводится в большей части, все нужные вопросы лоббируются через свое личное ТВ и через группы во власти).4.Особую нишу занимают все эти облэнерго,энергозбуты,газзбуты и газтрансы.Это вообще под прикритием НКРКЕП - взбесившаяся электродоилка населения и бизнеса.Как в старом анекдоте "пока сто литров не выдоит-не остановится".После такой электродоилки никакого драйвера развития ВВП в виде внутреннего спроса не остается.А внешние драйвера пассуют перед нашими КСУ и судейскими поменьше, да и перед всей правовой системой в целом.Еще никогда в истории Украины не было такой долговой ямы:Все друг другу должны.Образно говоря половина бюджета - фейковые, виртуальные.Если к этим фейковым сотням миллиардов гривен добавить дисбалансы экономики (субсидии,долги по коммуналке, фантастический разрыв в пенсфонде,красная зона по многим макроиндикаторам, стагнация ВВП,лишь временная передышка по внешне-торговому сальдо,профицит финсчета в большей мере лишь за счет новых кредитов,разворот тенденции и рост долга к ВВП в текущем году и т.п.),а к ним добавить еще и непонятный оптимизм по доходам получится "фиговина".Русский долг в 3 млрд.дол США - так вообще нигде не учтен.А что касается газовой трубы, то даже если вдруг выпадет двойной джек-пот и Северный поток накроется, то на газовый пирог и без СП едоков хватает.США,Азербайджан (к потоку ЕС пытается еще и Туркмению пристегнуть), и даже Израиль уже совсем скоро 100% будут откусывать свой огромный кусок, так чтоот украинского газового пирога даже без СП останется небольшой пирожок в лучшем случае, это еще если найдут 2.5 млрд.дол. на ремонт изношенной газотранспортной системы.Это как взбесившийся терминал деньги "зажовывает", а куда надо не переводит.Выводы:1.Гривна просто обязана девальвировать, и хорошо если плавно.2.Экономике трындец рано, или поздно без хотя бы частичного изменения нашей латино-американо-русской системы, когда львиную часть пирога поедает лишь несколько процентов общества, а прослойка среднего класса -просто смешная.3.Усугубляет ситуацию то,что эти ,как и предыдущие уцепились в население и мелких ФОПов как бездонный кошелек, не понимая, что прежде чем корову доить не худо было бы ей сена кинуть хоть немного.