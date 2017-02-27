https://news.finance.ua/ru/news/-/48186 ... dividendov
"..За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов.."
200 мио/мес.. стараюся купить в первую неделю месяца - 40/50 мио/день спроса - доля репатриантов на мвру
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:29
https://news.finance.ua/ru/news/-/48186 ... dividendov
"..За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов.."
200 мио/мес.. стараюся купить в первую неделю месяца - 40/50 мио/день спроса - доля репатриантов на мвру
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:08
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:15
То ли еще будет - 20% годовых мы видели не в последний раз
Глава Совета Нацбанка предупредил о росте ставок по ОВГЗ
Министерство финансов будет вынуждено и в дальнейшем повышать стоимость государственных заимствований на аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Глава Совета НБУ отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-2 процентного пункта (на разных сроках), что заставляет Министерство финансов повышать стоимость государственных заимствований, несмотря на замедление темпов привлечения средств для финансирования государственного бюджета.
"В октябре в государственный бюджет привлечено лишь 15,5 млрд грн, что свидетельствует о невозможности дальнейшего сдерживания ставок на текущем уровне без риска углубления отставания текущих объемов заимствований от плановых, которое на сегодня составляет около 13%", – подчеркнул Данилишин
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:18
Чому б не зробити 50Х50 або 60Х40 або т.п? Частину надрукувати, а частину - посунути на 2021
Зі Штатів йому, мабуть, стало видніше ("Большое видится на расстоянии")
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Неспособность рынка пробить вниз психологический уровень 28 на новостях о карантине выходного дня,
свидетельствует о том, что валютный рынок начинает игнорировать фактор образно говоря ,"нищеты" населения и бизнеса.
А это плохой сигнал.
Время от времени у нас возобновляются разговоры о дефолте (Гройсман осень 2018-го),иногда это просто чиновники страхуются,но на этот раз все более чем серьезно.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... parlamenti
Это не просто подстраховка со стороны Гетьманцева,мол я вас предупреждал.
Варианта всего два:
1.Либо транш МВФ и сопутствующие кредиты, причем сумму надо увеличить минимум в 3 раза, мелочь не поможет.
2.Либо вопрос "станка" будут "углублять".
И в первом ,и во втором случае нужны огромные утроенные деньги, не такие как обычно нам дает МВФ.Вот в чем вопрос.
Иными словами, если тупо не начнут включать станок и не догонят курс гривны , или не выпросят у МВФ какой-то экстренный увеличенный супертранш,
то будет :
"Миссия невыполнима".
Концы с концами не сведут по таким причинам:
За полтора года наряду с полезными хорошими , но сравнительно мелкими вещами ( скрутки НДС,игровики,нелегальные заправки,весовые комплексы, копеечное снижение "зеленки" и т.п.) по большому счету ни чего не изменили.
Если говорить по простому, то пока не возложат бремя экономической турбулентности, последствия короны на :
1.Монопольные группировки ( а их у нас легион, это не только энергоресурсы, и рента,которую ,к слову,собираются чуть-чуть повысить, это и к,примеру Мегаполис на табачном рынке и много чего еще интересного)
2.ОПГ ( к примеру, в портах есть госструктуры,и частные структуры, последние платят в бюджет какие-то смешные деньги, едва ли не как МАФ на рынке, получая к тому же выплаты и преференции из бюджета, а обороты имеют в несколько раз больше)
3.Предприятия олигархов (там давным давно схема налажена-сравнительно небольшие деньги наемникам, прибыль выводится в большей части, все нужные вопросы лоббируются через свое личное ТВ и через группы во власти).
4.Особую нишу занимают все эти облэнерго,энергозбуты,газзбуты и газтрансы.
Это вообще под прикритием НКРКЕП - взбесившаяся электродоилка населения и бизнеса.
Как в старом анекдоте "пока сто литров не выдоит-не остановится".
После такой электродоилки никакого драйвера развития ВВП в виде внутреннего спроса не остается.
А внешние драйвера пассуют перед нашими КСУ и судейскими поменьше, да и перед всей правовой системой в целом.
Еще никогда в истории Украины не было такой долговой ямы:
Все друг другу должны.
Образно говоря половина бюджета - фейковые, виртуальные.
Если к этим фейковым сотням миллиардов гривен добавить дисбалансы экономики (субсидии,долги по коммуналке, фантастический разрыв в пенсфонде,красная зона по многим макроиндикаторам, стагнация ВВП,лишь временная передышка по внешне-торговому сальдо,профицит финсчета в большей мере лишь за счет новых кредитов,разворот тенденции и рост долга к ВВП в текущем году и т.п.),
а к ним добавить еще и непонятный оптимизм по доходам получится "фиговина".
Русский долг в 3 млрд.дол США - так вообще нигде не учтен.
А что касается газовой трубы, то даже если вдруг выпадет двойной джек-пот и Северный поток накроется, то на газовый пирог и без СП едоков хватает.
США,Азербайджан (к потоку ЕС пытается еще и Туркмению пристегнуть), и даже Израиль уже совсем скоро 100% будут откусывать свой огромный кусок, так что
от украинского газового пирога даже без СП останется небольшой пирожок в лучшем случае, это еще если найдут 2.5 млрд.дол. на ремонт изношенной газотранспортной системы.
Это как взбесившийся терминал деньги "зажовывает", а куда надо не переводит.
Выводы:
1.Гривна просто обязана девальвировать, и хорошо если плавно.
2.Экономике трындец рано, или поздно без хотя бы частичного изменения нашей латино-американо-русской системы, когда львиную часть пирога поедает лишь несколько процентов общества, а прослойка среднего класса -просто смешная.
3.Усугубляет ситуацию то,что эти ,как и предыдущие уцепились в население и мелких ФОПов как бездонный кошелек, не понимая, что прежде чем корову доить не худо было бы ей сена кинуть хоть немного.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42
https://news.finance.ua/ru/news/-/47569 ... igra-svech
Игра свеч не стоит, если на финише отрезвляющий душ.
"Государственные краткосрочные облигации (сокр. ГКО), или официально государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации, — государственные ценные бумаги.
Основой экономической модели ГКО стал механизм финансовой пирамиды, аналогичный схеме действия МММ".
От себя: В каждой шутке есть только доля шутки,как известно.
Тем более вот это :
............"Полученные в результате средства были совершенно непригодны для финансирования долгосрочных направлений — промышленности, сельского хозяйства, создания высоких технологий и иных сфер экономики, не приносящих очень быстрой большой прибыли"......
сходится,у нас ведь также деньги де-факто вылетают в трын-траву, промка додыхает, сельское хозяйство без высокой добавленной стоимости и достаточной переработки, да и не была никогда еще ни одна аграрная страна богатой,
а о высоких технологиях ,или о заводе Хюндай,Опель,Самсунг или Фольксваген (чем то похожим по самые помидоры напичкана Словакия) смешно даже предполагать, разве что пошутить остается.
А вот это вообще классика :
........."Руководитель Счётной палаты Степашин заявил, что он «не знает», куда делись выделенные МВФ деньги".......
Почти совсем как у нас
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:49
если за 10мес этого года вывели 2,7, купив на мвру 2 -т.е. три четверти - то до конца года купить могут: 3,5-2,7)*3/4=600мио..
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