https://news.finance.ua/ru/news/-/48186 ... dividendov
"..За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов.."
200 мио/мес.. стараюся купить в первую неделю месяца - 40/50 мио/день спроса - доля репатриантов на мвру
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:29
https://news.finance.ua/ru/news/-/48186 ... dividendov
"..За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов.."
200 мио/мес.. стараюся купить в первую неделю месяца - 40/50 мио/день спроса - доля репатриантов на мвру
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:08
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:15
То ли еще будет - 20% годовых мы видели не в последний раз
Глава Совета Нацбанка предупредил о росте ставок по ОВГЗ
Министерство финансов будет вынуждено и в дальнейшем повышать стоимость государственных заимствований на аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Глава Совета НБУ отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-2 процентного пункта (на разных сроках), что заставляет Министерство финансов повышать стоимость государственных заимствований, несмотря на замедление темпов привлечения средств для финансирования государственного бюджета.
"В октябре в государственный бюджет привлечено лишь 15,5 млрд грн, что свидетельствует о невозможности дальнейшего сдерживания ставок на текущем уровне без риска углубления отставания текущих объемов заимствований от плановых, которое на сегодня составляет около 13%", – подчеркнул Данилишин
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:18
Чому б не зробити 50Х50 або 60Х40 або т.п? Частину надрукувати, а частину - посунути на 2021
Зі Штатів йому, мабуть, стало видніше ("Большое видится на расстоянии")
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Неспособность рынка пробить вниз психологический уровень 28 на новостях о карантине выходного дня,
свидетельствует о том, что валютный рынок начинает игнорировать фактор образно говоря ,"нищеты" населения и бизнеса.
А это плохой сигнал.
Время от времени у нас возобновляются разговоры о дефолте (Гройсман осень 2018-го),иногда это просто чиновники страхуются,но на этот раз все более чем серьезно.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... parlamenti
Это не просто подстраховка со стороны Гетьманцева,мол я вас предупреждал.
Варианта всего два:
1.Либо транш МВФ и сопутствующие кредиты, причем сумму надо увеличить минимум в 3 раза, мелочь не поможет.
2.Либо вопрос "станка" будут "углублять".
И в первом ,и во втором случае нужны огромные утроенные деньги, не такие как обычно нам дает МВФ.Вот в чем вопрос.
Иными словами, если тупо не начнут включать станок и не догонят курс гривны , или не выпросят у МВФ какой-то экстренный увеличенный супертранш,
то будет :
"Миссия невыполнима".
Концы с концами не сведут по таким причинам:
За полтора года наряду с полезными хорошими , но сравнительно мелкими вещами ( скрутки НДС,игровики,нелегальные заправки,весовые комплексы, копеечное снижение "зеленки" и т.п.) по большому счету ни чего не изменили.
Если говорить по простому, то пока не возложат бремя экономической турбулентности, последствия короны на :
1.Монопольные группировки ( а их у нас легион, это не только энергоресурсы, и рента,которую ,к слову,собираются чуть-чуть повысить, это и к,примеру Мегаполис на табачном рынке и много чего еще интересного)
2.ОПГ ( к примеру, в портах есть госструктуры,и частные структуры, последние платят в бюджет какие-то смешные деньги, едва ли не как МАФ на рынке, получая к тому же выплаты и преференции из бюджета, а обороты имеют в несколько раз больше)
3.Предприятия олигархов (там давным давно схема налажена-сравнительно небольшие деньги наемникам, прибыль выводится в большей части, все нужные вопросы лоббируются через свое личное ТВ и через группы во власти).
4.Крупный бизнес, нечесно игравший все эти годы по большей части.
5.Особую нишу занимают все эти облэнерго,энергозбуты,газзбуты и газтрансы.
Это вообще под прикритием НКРКЕП - взбесившаяся электродоилка населения и бизнеса.
Как в старом анекдоте "пока сто литров не выдоит-не остановится".
После такой электродоилки никакого драйвера развития ВВП в виде внутреннего спроса не остается.
А внешние драйвера пассуют перед нашими КСУ и судейскими поменьше, да и перед всей правовой системой в целом.
Еще никогда в истории Украины не было такой долговой ямы:
Все друг другу должны.
Образно говоря половина бюджета - фейковые, виртуальные.
Если к этим фейковым сотням миллиардов гривен добавить дисбалансы экономики (субсидии,долги по коммуналке, фантастический разрыв в пенсфонде,красная зона по многим макроиндикаторам, стагнация ВВП,лишь временная передышка по внешне-торговому сальдо,профицит финсчета в большей мере лишь за счет новых кредитов,разворот тенденции и рост долга к ВВП в текущем году и т.п.),
а к ним добавить еще и непонятный оптимизм по доходам получится "фиговина".
Русский долг в 3 млрд.дол США - так вообще нигде не учтен.
А что касается газовой трубы, то даже если вдруг выпадет двойной джек-пот и Северный поток накроется, то на газовый пирог и без СП едоков хватает.
США,Азербайджан (к потоку ЕС пытается еще и Туркмению пристегнуть), и даже Израиль уже совсем скоро 100% будут откусывать свой огромный кусок, так что
от украинского газового пирога даже без СП останется небольшой пирожок в лучшем случае, это еще если найдут 2.5 млрд.дол. на ремонт изношенной газотранспортной системы.
Это как взбесившийся терминал деньги "зажовывает", а куда надо не переводит.
Выводы:
1.Гривна просто обязана девальвировать, и хорошо если плавно.
2.Экономике трындец рано, или поздно без хотя бы частичного изменения нашей латино-американо-русской системы, когда львиную часть пирога поедает лишь несколько процентов общества, а прослойка среднего класса -просто смешная.
3.Усугубляет ситуацию то,что эти ,как и предыдущие уцепились в население и мелких ФОПов как бездонный кошелек, не понимая, что прежде чем корову доить не худо было бы ей сена кинуть хоть немного.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 10 лис, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42
https://news.finance.ua/ru/news/-/47569 ... igra-svech
Игра свеч не стоит, если на финише отрезвляющий душ.
"Государственные краткосрочные облигации (сокр. ГКО), или официально государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации, — государственные ценные бумаги.
Основой экономической модели ГКО стал механизм финансовой пирамиды, аналогичный схеме действия МММ".
От себя: В каждой шутке есть только доля шутки,как известно.
Тем более вот это :
............"Полученные в результате средства были совершенно непригодны для финансирования долгосрочных направлений — промышленности, сельского хозяйства, создания высоких технологий и иных сфер экономики, не приносящих очень быстрой большой прибыли"......
сходится,у нас ведь также деньги де-факто вылетают в трын-траву, промка додыхает, сельское хозяйство без высокой добавленной стоимости и достаточной переработки, да и не была никогда еще ни одна аграрная страна богатой,
а о высоких технологиях ,или о заводе Хюндай,Опель,Самсунг или Фольксваген (чем то похожим по самые помидоры напичкана Словакия) смешно даже предполагать, разве что пошутить остается.
А вот это вообще классика :
........."Руководитель Счётной палаты Степашин заявил, что он «не знает», куда делись выделенные МВФ деньги".......
Почти совсем как у нас
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:49
если за 10мес этого года вывели 2,7, купив на мвру 2 -т.е. три четверти - то до конца года купить могут: 3,5-2,7)*3/4=600мио..
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:59
Размещение облигаций
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 листопада 2020 року, до державного бюджету залучено 7 877 765 363,69 грн. ( за курсом НБУ)
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:02
да отказаться от самой красивой валюты и перейти на расчеты в доларах\евро с начислением пенсий\зарплат и ценниках в евро \долларах хоть вместе хоть в любой из двух. Уже писал что гривна эта пирамидка от большой пирамиды доллара и живет Украина только из за задержки (лага ) оплаты . Нафиг было жить не по средствах 30 лет ....
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:41
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