RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67556756675767586759>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 208
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:48

Ну я так понял ипотеки под 7% уже не будет ?

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ

По 6 месячным ОВГЗ ставка выросла сразу на 100 б.п. с 8% до 9% . Объем подавали 5,5 млрд, удовлетворили 5 млрд. Всего было 3 заявки, все 3 удовлетворили.

По годовым средневзвешенный рост составил 12 б.п. с 10,3% до 10,42% Из 15 заявок удовлетворили 10. Осечка была на 10,5% Привлекли 310 млн.грн.

По долларам тоже был рост с 3,5% до 3,62%. Привлекли 82 млн.

Похоже Минфин уже наигрался в показуху с этими 6-7% и ставки по коротким сглаживают разрыв в кривой доходности.

Оказывается и Данилишин начал про это говорить.

Министерство финансов будет вынуждено и в дальнейшем повышать стоимость государственных заимствований на аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Глава Совета НБУ отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-2 процентного пункта (на разных сроках), что заставляет Министерство финансов повышать стоимость государственных заимствований, несмотря на замедление темпов привлечения средств для финансирования государственного бюджета.
"В октябре в государственный бюджет привлечено лишь 15,5 млрд грн, что свидетельствует о невозможности дальнейшего сдерживания ставок на текущем уровне без риска углубления отставания текущих объемов заимствований от плановых, которое на сегодня составляет около 13%", – подчеркнул Данилишин

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37954
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3647 раз.
Подякували: 11150 раз.
 
Профіль
52
25
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Объем подавали 5,5 млрд, удовлетворили 5 млрд. Всего было 3 заявки, все 3 удовлетворили.

Позволю себе маленькую поправочку: заявки были удовлетворены в полном объеме, подали 3 на 5.5 и удовлетворили 3 на 5.5. Реально за них получили 5.28, поскольку это короткие бескупонные облигации. Доходность обеспечивается за счет дисконта при продаже.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3290 раз.
Подякували: 9159 раз.
 
Профіль
25
10
21
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:03

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Объем подавали 5,5 млрд, удовлетворили 5 млрд. Всего было 3 заявки, все 3 удовлетворили.

Позволю себе маленькую поправочку: заявки были удовлетворены в полном объеме, подали 3 на 5.5 и удовлетворили 3 на 5.5. Реально за них получили 5.28, поскольку это короткие бескупонные облигации. Доходность обеспечивается за счет дисконта при продаже.


Да, вы правы, просто много цифр в колонке не разглядел
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37954
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3647 раз.
Подякували: 11150 раз.
 
Профіль
52
25
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:54

Щось готівка кволо реагує на міжбанк. не встигли перевзутись в польоті? :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5048
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:58

  prodigy написав:Виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук констатує, що держбюджету для закриття поточного року не вистачає 100-150 млрд грн, або близько 5 млрд дол.

Якщо 5 млрд дол 100 млрд, то курс 20 8)
Якщо 5 млрд дол 150 млрд, то курс 30 8)
Десь посередині домовляться 25-27 :wink:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5048
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Линия поддержки тренда, по которой боты откупают все проливы.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9120
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1119 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:20

  Zebra написав:Линия поддержки тренда, по которой боты откупают все проливы.

Зображення

ВТС?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22017
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:30

  flyman написав:
  Zebra написав:Линия поддержки тренда, по которой боты откупают все проливы.

Зображення

ВТС?

Да. Не в ту тему запостил, просьба модерацию перенести. :D
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9120
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1119 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:38

  tobias написав:Щось готівка кволо реагує на міжбанк. не встигли перевзутись в польоті? :mrgreen:
наличка не верит межбанку, поэтому межбанк подрос.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:53

  tobias написав:Щось готівка кволо реагує на міжбанк. не встигли перевзутись в польоті? :mrgreen:


А куди ій реагувати некволо?
Вона і так на 1%+ вище стала ще з американських гірок минулого тижня та чекає коли МБ "повернеться в родину"
До 20-го може ще почекає, а там зустрінуться, незважачи на КВД (С.-)
(це не те, що дехто подумав, це позначення прийдешнього свята "Карантина Вихідного Дня", рятівного та чудодійного) :twisted:
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 10 лис, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 192
З нами з: 14.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67556756675767586759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2029, 2030, 2031
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20306 2606376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 22:32
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7280 1675370
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 130987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.