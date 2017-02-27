Додано: Вів 10 лис, 2020 18:48

Ну я так понял ипотеки под 7% уже не будет ?Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗПо 6 месячным ОВГЗ ставка выросла сразу на 100 б.п. с 8% до 9% . Объем подавали 5,5 млрд, удовлетворили 5 млрд. Всего было 3 заявки, все 3 удовлетворили.По годовым средневзвешенный рост составил 12 б.п. с 10,3% до 10,42% Из 15 заявок удовлетворили 10. Осечка была на 10,5% Привлекли 310 млн.грн.По долларам тоже был рост с 3,5% до 3,62%. Привлекли 82 млн.Похоже Минфин уже наигрался в показуху с этими 6-7% и ставки по коротким сглаживают разрыв в кривой доходности.Оказывается и Данилишин начал про это говорить.Министерство финансов будет вынуждено и в дальнейшем повышать стоимость государственных заимствований на аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).Глава Совета НБУ отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-2 процентного пункта (на разных сроках), что заставляет Министерство финансов повышать стоимость государственных заимствований, несмотря на замедление темпов привлечения средств для финансирования государственного бюджета."В октябре в государственный бюджет привлечено лишь 15,5 млрд грн, что свидетельствует о невозможности дальнейшего сдерживания ставок на текущем уровне без риска углубления отставания текущих объемов заимствований от плановых, которое на сегодня составляет около 13%", – подчеркнул Данилишин