tobias написав:Щось готівка кволо реагує на міжбанк. не встигли перевзутись в польоті?
А куди ій реагувати некволо? Вона і так на 1%+ вище стала ще з американських гірок минулого тижня та чекає коли МБ "повернеться в родину" До 20-го може ще почекає, а там зустрінуться, незважачи на КВД (С.-) (це не те, що дехто подумав, це позначення прийдешнього свята "Карантина Вихідного Дня", рятівного та чудодійного)
matroSkin написав:Вкладчик1234 А оно было? ИМХО нормальная коррекция после трампа-треша неделю назад: рынки долго и продолжительно выдохнул, что хуже не стало, и стал готовится к долгой и грустной зиме под кислородом.
flyman думають. але там інших ідей немає. зовсім. вчора селекторну нараду хлопці зібрали, щоб один одному розтлумачити те, що вони вже 2-й тиждень нам по вухам труть (про КВД). альтернатива: жорсткий локдаун, але ми вас, хлопи, поки пожалєєм. гадаю: 60% - з цих вихідних, 40% - з наступних, в четвер побачимо.
matroSkin написав:flyman думають. але там інших ідей немає. зовсім. вчора селекторну нараду хлопці зібрали, щоб один одному розтлумачити те, що вони вже 2-й тиждень нам по вухам труть (про КВД). альтернатива: жорсткий локдаун, але ми вас, хлопи, поки пожалєєм. гадаю: 60% - з цих вихідних, 40% - з наступних, в четвер побачимо.
можна перейти на 4х денний робочий тиждень: 20% економія фонду з.п.