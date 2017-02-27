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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6756675767586759>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 208
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:55

"Укрепление" гривны закончилось?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:14

  matroSkin написав:
  tobias написав:Щось готівка кволо реагує на міжбанк. не встигли перевзутись в польоті? :mrgreen:


А куди ій реагувати некволо?
Вона і так на 1%+ вище стала ще з американських гірок минулого тижня та чекає коли МБ "повернеться в родину"
До 20-го може ще почекає, а там зустрінуться, незважачи на КВД (С.-)
(це не те, що дехто подумав, це позначення прийдешнього свята "Карантина Вихідного Дня", рятівного та чудодійного) :twisted:

а що прийняли цей КВД, чи ще думають?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:17

Вкладчик1234
А оно было?
ИМХО нормальная коррекция после трампа-треша неделю назад: рынки долго и продолжительно выдохнул, что хуже не стало, и стал готовится к долгой и грустной зиме под кислородом.

Интресно: евро - вниз, или возможны другие интерпретации этой новости?
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matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:25

  Вкладчик1234 написав:"Укрепление" гривны закончилось?

может быть проверка нервов, последний шанс слить дорого валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 лис, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:25

  matroSkin написав:Вкладчик1234
А оно было?
ИМХО нормальная коррекция после трампа-треша неделю назад: рынки долго и продолжительно выдохнул, что хуже не стало, и стал готовится к долгой и грустной зиме под кислородом.

Интресно: евро - вниз, или возможны другие интерпретации этой новости?
https://minfin.com.ua/2020/11/10/55395002/

ніяк новина не вплине
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:27

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:"Укрепление" гривны закончилось?

может быть проверка нервов.

"ПА30 через тиждень" віддалилося, а не "зміцнення закінчилося"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:27

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:"Укрепление" гривны закончилось?

может быть проверка нервов, последний шанс слить дорого валюту.

Я вообще выжидаю момент для выгодной заготовки капусты :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:35

flyman
думають. але там інших ідей немає. зовсім.
вчора селекторну нараду хлопці зібрали, щоб один одному розтлумачити те, що вони вже 2-й тиждень нам по вухам труть (про КВД).
альтернатива: жорсткий локдаун, але ми вас, хлопи, поки пожалєєм.
гадаю: 60% - з цих вихідних, 40% - з наступних, в четвер побачимо.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:35

Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:38

  matroSkin написав:flyman
думають. але там інших ідей немає. зовсім.
вчора селекторну нараду хлопці зібрали, щоб один одному розтлумачити те, що вони вже 2-й тиждень нам по вухам труть (про КВД).
альтернатива: жорсткий локдаун, але ми вас, хлопи, поки пожалєєм.
гадаю: 60% - з цих вихідних, 40% - з наступних, в четвер побачимо.

можна перейти на 4х денний робочий тиждень: 20% економія фонду з.п.
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flyman
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  #<1 ... 6756675767586759>
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