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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6756675767586759

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 208
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:39

  75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29

озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 лис, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Я вообще выжидаю момент для выгодной заготовки капусты
выше 28 даже не рассматривайте, чтоб потом не сливаться по 24
  75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
на 28,29? кашмаррр
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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