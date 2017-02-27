озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:39
озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 лис, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
выше 28 даже не рассматривайте, чтоб потом не сливаться по 24
на 28,29? кашмаррр
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:03
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:30
Михаил Кухар уверен, что летом курс будет 27 за доллар. Значит будет, раз уверен.
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:45
flyman
До конца 2020 уверен, что 29 будет, есть подозрения что и выше, ближе к 30.
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:46
Я буду ждать весны-лета 2021 для закупки зеленого. Не вижу смысла брать сейчас и переплачивать.
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