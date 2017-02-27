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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:39
75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 10 лис, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 10 лис, 2020 22:40
Вкладчик1234 написав:
Я вообще выжидаю момент для выгодной заготовки капусты
выше 28 даже не рассматривайте, чтоб потом не сливаться по 24
75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
на 28,29? кашмаррр
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:03
Вкладчик1234 написав:
"Укрепление" гривны закончилось?
НБУ пока что смотрит вниз, так что ещё неизвестно.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:30
Михаил Кухар уверен, что летом курс будет 27 за доллар. Значит будет, раз уверен.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:43
fin
Ниже 28 не будет летом, какой там 27
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75stasstas75
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:45
flyman
До конца 2020 уверен, что 29 будет, есть подозрения что и выше, ближе к 30.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 23:46
Я буду ждать весны-лета 2021 для закупки зеленого. Не вижу смысла брать сейчас и переплачивать.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:34
flyman написав: 75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
Предположим 15 декабря 2020.Будет 29.5.Годится?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:36
В среду будет интервью Шевченко для "Голоса Америки" по итогам договоренностей с МВФ: https://ukrainian.voanews.com/a/5655796.html
Неужели это перед зданием МВФ мототехника и велосипеды припаркованы?
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