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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6757675867596760

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 208
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:03

andrein
Не исключено, уже сейчас эок 30-31.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:18

  andrein написав:Смотрю на свой личный индекс бутылки постного масла и уверен, что курс доллара летом будет 34 (или больше). :)

-Этот индекс и в Америке может взлететь.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:33

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29

озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021

Я ж писав вже- 28 листопада цього року чекайте.
Trast
 
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  #<1 ... 6757675867596760
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