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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:03
andrein
Не исключено, уже сейчас эок 30-31.
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75stasstas75
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Додано: Сер 11 лис, 2020 03:33
flyman написав: 75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29
озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021
Я ж писав вже- 28 листопада цього року чекайте.
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