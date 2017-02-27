RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6757675867596760

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 209
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:03

andrein
Не исключено, уже сейчас эок 30-31.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:18

  andrein написав:Смотрю на свой личный индекс бутылки постного масла и уверен, что курс доллара летом будет 34 (или больше). :)

-Этот индекс и в Америке может взлететь.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 16.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:33

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:Вкладчик1234
Да, вполне ожидаемо, идем на 29

озвучте дату, хоча би з точністю до тижня, напр 20 жовтня 2021, чи 18 березня 2021

Я ж писав вже- 28 листопада цього року чекайте.
Trast
 
Повідомлень: 611
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 03:53

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  Амвросий написав: удивляет, что долги продолжают наращивать, хотя уже ясно что отдавать будет нечем.

Есть альтернатива?

Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.


пожалуй единственный верный вариант
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 26.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 05:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Размещение Минфином новых выпусков гособлигаций, по словам казначеев, не сказалось на ситуации на межбанке. ОВГЗ раскупили преимущественно госбанки, которых об этом настойчиво попросило правительство (акционер). Иностранцев наши бумаги не заинтересовали. Совокупной в бюджет было привлечено 7,9 млрд грн:

5,3 млрд грн — по 6-месячным гривневым ОВГЗ под 9% годовых;
281,2 млн грн — по 12-месясным гривневым ОВГЗ под 10,42% годовых%
$82,4 млн — по 1,5-летним долларовым ОВГЗ под 3,62% годовых.
От размещения одного выпуска гривневых гособлигаций — на 2,5 года — чиновники решили отказаться. Покупатели предлагали покупку этих бумаг на 2,7 млрд грн под 11,5% годовых
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5021
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 06:09

  vitaliian написав:Размещение Минфином новых выпусков гособлигаций, по словам казначеев, не сказалось на ситуации на межбанке. ОВГЗ раскупили преимущественно госбанки, которых об этом настойчиво попросило правительство (акционер). Иностранцев наши бумаги не заинтересовали. Совокупной в бюджет было привлечено 7,9 млрд грн


т.е. эмиссия за счет гривнедепозитчиков :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 26.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6757675867596760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2029, 2030, 2031
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20307 2606857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 03:17
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7280 1675531
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 21:05
tobias
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131002
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.