andrein
Не исключено, уже сейчас эок 30-31.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:18
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:33
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:53
пожалуй единственный верный вариант
Додано: Сер 11 лис, 2020 05:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Размещение Минфином новых выпусков гособлигаций, по словам казначеев, не сказалось на ситуации на межбанке. ОВГЗ раскупили преимущественно госбанки, которых об этом настойчиво попросило правительство (акционер). Иностранцев наши бумаги не заинтересовали. Совокупной в бюджет было привлечено 7,9 млрд грн:
5,3 млрд грн — по 6-месячным гривневым ОВГЗ под 9% годовых;
281,2 млн грн — по 12-месясным гривневым ОВГЗ под 10,42% годовых%
$82,4 млн — по 1,5-летним долларовым ОВГЗ под 3,62% годовых.
От размещения одного выпуска гривневых гособлигаций — на 2,5 года — чиновники решили отказаться. Покупатели предлагали покупку этих бумаг на 2,7 млрд грн под 11,5% годовых
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:09
т.е. эмиссия за счет гривнедепозитчиков
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