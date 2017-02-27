Додано: Сер 11 лис, 2020 05:54

Размещение Минфином новых выпусков гособлигаций, по словам казначеев, не сказалось на ситуации на межбанке. ОВГЗ раскупили преимущественно госбанки, которых об этом настойчиво попросило правительство (акционер). Иностранцев наши бумаги не заинтересовали. Совокупной в бюджет было привлечено 7,9 млрд грн:



5,3 млрд грн — по 6-месячным гривневым ОВГЗ под 9% годовых;

281,2 млн грн — по 12-месясным гривневым ОВГЗ под 10,42% годовых%

$82,4 млн — по 1,5-летним долларовым ОВГЗ под 3,62% годовых.

От размещения одного выпуска гривневых гособлигаций — на 2,5 года — чиновники решили отказаться. Покупатели предлагали покупку этих бумаг на 2,7 млрд грн под 11,5% годовых

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat