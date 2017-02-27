andrein
Не исключено, уже сейчас эок 30-31.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:18
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:33
Додано: Сер 11 лис, 2020 03:53
пожалуй единственный верный вариант
Додано: Сер 11 лис, 2020 05:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Размещение Минфином новых выпусков гособлигаций, по словам казначеев, не сказалось на ситуации на межбанке. ОВГЗ раскупили преимущественно госбанки, которых об этом настойчиво попросило правительство (акционер). Иностранцев наши бумаги не заинтересовали. Совокупной в бюджет было привлечено 7,9 млрд грн:
5,3 млрд грн — по 6-месячным гривневым ОВГЗ под 9% годовых;
281,2 млн грн — по 12-месясным гривневым ОВГЗ под 10,42% годовых%
$82,4 млн — по 1,5-летним долларовым ОВГЗ под 3,62% годовых.
От размещения одного выпуска гривневых гособлигаций — на 2,5 года — чиновники решили отказаться. Покупатели предлагали покупку этих бумаг на 2,7 млрд грн под 11,5% годовых
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:09
т.е. эмиссия за счет гривнедепозитчиков
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с чего вы решили что курс 24+ был экономически обоснованным? эмиссия за счёт недооцененной гривны. Вес гривнодепозитчиков в нашей экономике как пёрышко на мешке с цементом.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:58
напротив, считаю что курс 24 был искусственно занижен
Тем не менее, эмиссию сейчас делают именно за счет них, ну и за счет налогоплательщиков, которым налоги прийдется повысить чтобы вытягивать госбанки и бюджет из долговой ямы
В чем смысл этой схемы - непонятно. Курс доллара держут низким, а цены растут за счет эмиссии. В итоге для пересичного цены на продукты в долларах растут, а долг страны увеличивается...
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 11 лис, 2020 07:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за счёт честных налогоплательщиков да, депозитчиков нет. Их деньги никто насильно не отбирает, право вложиться в депозит или пропить остаётся за ними. Если несут, значит их всё устраивает, значит других вариантов пристроить деньги нету.
эмиссия это налог который государство не может собрать с налогоплательщиков, поэтому необходимую сумму "занимают" у гос.банков. Честный налогоплательщик заплатит дважды. Остальные заплатят повышением стоимости товаров и услуг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 07:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:12
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