|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:14
Амвросий написав:
Т.е. надувают финансовый пузырь, откладывая крах на потом...
лечение любой болезни можно назвать "откладывание смерти на потом". Вот только какой смысл так мыслить? Живите сейчас, вместо того чтобы думать какой финал вас неминуемо когда-то постигнет. Деньги любой страны слабо обеспечены чем либо, всё держится на доверии к власти, как стоимость акций тоже ничем не обеспечена и держится исключительно на доверии к эмитенту.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 лис, 2020 07:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:30
vitaliian написав:
В вашей парадигме всего 2 варианта, выбор небольшой.
эти 2 варианта не являются вариантами - это путь в никуда, т.к. они ничего не решают.
Вот Zebra хороший вариант предложил
Zebra написав:
Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.
А вообще было бы неплохо, если бы где-то был прописан запрет на получение международных кредитов государством
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:01
Скупать валюту на межбанке нужно когда есть излишек
а не просто продавцы. Зебра сидит в долларе и мечтает как бы курс обвалить. Неконструктивная позиция. У многих доходы в гривне, давайте их сделаем беднее в угоду зебре.
Амвросий написав:
А вообще было бы неплохо, если бы где-то был прописан запрет на получение международных кредитов государством
Экономические запреты отпугивают инвесторов и ведут к нищете, изучайте опыт Сев. Кореи. Там кстати депозитчиков нет. Можете ещё СССР вспомнить с запретами на предпринимательство и свободный оборот валюты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 лис, 2020 08:06, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:05
vitaliian
переоцененной, а не неодоцененной, эок уже давно 30-31, ну пора бы уже свои хотелки отложить в сторону и реально посмотреть на ситуацию.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:07
vitaliian написав:
Экономические запреты отпугивают инвесторов и ведут к нищете, изучайте опыт Сев. Кореи. Там кстати депозитчиков нет. Можете ещё СССР вспомнить с запретами на предпринимательство и свободный оборот валюты.
К нищите ведет растрата ресурсов наработанных населением. Сев.Корея и СССР тому прекрасный пример. Государство не может эффективно управлять ресурсами. А если оно еще и в кредит эти ресурсы берет, то это вдвойне хуже.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Сер 11 лис, 2020 08:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:08
Амвросий написав:
К нищите ведет растрата государством ресурсов наработанных населением. Сев.Корея и СССР тому прекрасный пример.
это не имеет отношения к обсуждаемой теме, запретами на кредиты и эмиссию растраты не остановить.
75stasstas75 написав:
переоцененной, а не неодоцененной, эок уже давно 30-31, ну пора бы уже свои хотелки отложить в сторону и реально посмотреть на ситуацию.
у меня нет особых хотелок, эок вы увидите на межбанке если уберёте влияние нбу. Или вы всерьёз думаете что кто-то ещё льёт/покупает валюту для поддержания искусственного эок? Растущие резервы при падении ввп - самый яркий пример недооцененной валюты. У рынка нет столько денег выкупать весь объём предложений валюты на межбанке по заявленному курсу.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 лис, 2020 08:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:14
vitaliian написав:
это не имеет отношения к обсуждаемой теме, запретами на кредиты и эмиссию растраты не остановить.
Очень даже остановить. Основная проблема в том, что государство берет кредиты и бесполезно растрачивает их. Выплату кредитов вешают на население и экономику. Чем беднее становится население и экономика, тем больше берут кредитов и больше их растрачивают. Порочный круг, который можно остановить только прекратив брать кредиты и начав их выплачивать.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:18
Амвросий написав:
Порочный круг, который можно остановить только прекратив брать кредиты и начав их выплачивать.
на обслуживание долгов идёт половина бюджета Украины, перестать занимать означает либо дефолт либо прекращение финансирования пенсий и бюджетников (в частности медицины)? У государства есть и другие задачи кроме как спасать депозитчиков и гасить долги.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:21
vitaliian написав:
Можете ещё СССР вспомнить с запретами на предпринимательство и свободный оборот валюты.
Речь какраз о том чтобы ограничить регулирование рынка и высасывание из него финансовых ресурсов. Частные компании и предприниматели пускай берут кредиты. Они-то как-раз умеют эффективно распоряжаться ресурсами. И что самое главное - они сами отвечают за кредиты, а не вешают их на всю страну.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:23
vitaliian написав:
на обслуживание долгов идёт половина бюджета Украины, перестать занимать означает либо дефолт либо прекращение финансирования пенсий и бюджетников (в частности медицины)?
И правильно, давно нужно начинать экономить и сокращать государственные расходы. Медицину и пенсии уже дофинансировались...
И первым шагом к этому:
Zebra написав:
Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.
Это уже само по себе будет огромным шагом для выхода из кризиса.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20307
|2607080
|
Сер 11 лис, 2020 03:17
Zebra
|
|7280
|1675589
|
|
|540
|131005
|
|