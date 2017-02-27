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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6759676067616762

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 209
26,00-26,50
1%
3
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:46

  Амвросий написав:
  Zebra написав:Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.


Это уже само по себе будет огромным шагом для выхода из кризиса.

И много он так скупит ? Уже завтра не будет продавцов, а послезавтра будет 32-33
Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 11 лис, 2020 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:53

  Игорь написав:И много он так скупит ? Уже завтра не будет продавцов, а послезавтра будет 32-33


Ну и что, зато долг будет сокращаться, а не расти. И экономика заработает.

Ключевой момент состоит в сокращения расходов государства, а не в их наращивании, тем более за счет кредитов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд "(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -mesyatsev
Кто-то здесь писал о росте резервов при падающем ВВП
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:26

  Игорь написав:Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?


Сколько нужно для выплат по кредитам и выплатам, столько и выкупать. Если это приведет к росту курса - это вполне нормально. Этот рост был заложен когда брали кредит. За рост курса благодарить тех кто брал кредиты и раскручивал пирамиду ОВГЗ.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:38

  andrein написав:
  fin написав:Михаил Кухар уверен, что летом курс будет 27 за доллар. Значит будет, раз уверен.


Смотрю на свой личный индекс бутылки постного масла и уверен, что курс доллара летом будет 34 (или больше). :)

а бачу індекс бензину на заправках і там показує курс ПА22
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:41

  alex10 написав:"в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд "(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -mesyatsev
Кто-то здесь писал о росте резервов при падающем ВВП

На самом деле большие остатки на ЕКС не есть благо.
Это скорее говорит о слабой эффективности в распределении средств.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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  #<1 ... 6759676067616762
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