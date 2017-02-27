И много он так скупит ? Уже завтра не будет продавцов, а послезавтра будет 32-33
Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:46
И много он так скупит ? Уже завтра не будет продавцов, а послезавтра будет 32-33
Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 11 лис, 2020 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:53
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд "(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -mesyatsev
Кто-то здесь писал о росте резервов при падающем ВВП
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:26
Сколько нужно для выплат по кредитам и выплатам, столько и выкупать. Если это приведет к росту курса - это вполне нормально. Этот рост был заложен когда брали кредит. За рост курса благодарить тех кто брал кредиты и раскручивал пирамиду ОВГЗ.
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:38
а бачу індекс бензину на заправках і там показує курс ПА22
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:41
На самом деле большие остатки на ЕКС не есть благо.
Это скорее говорит о слабой эффективности в распределении средств.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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