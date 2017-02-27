Zebra написав:Скупать на межбанке валюту НБУ до 32-33 пока есть продавцы и погасить миллиардов 5 внешних займов которые предстоят в 2021 - легко - и не придется перезанимать под неадекватные проценты.
Это уже само по себе будет огромным шагом для выхода из кризиса.
И много он так скупит ? Уже завтра не будет продавцов, а послезавтра будет 32-33 Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
Востаннє редагувалось Игорь в Сер 11 лис, 2020 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
Сколько нужно для выплат по кредитам и выплатам, столько и выкупать. Если это приведет к росту курса - это вполне нормально. Этот рост был заложен когда брали кредит. За рост курса благодарить тех кто брал кредиты и раскручивал пирамиду ОВГЗ.
vitaliian написав:это не имеет отношения к обсуждаемой теме, запретами на кредиты и эмиссию растраты не остановить.
Очень даже остановить. Основная проблема в том, что государство берет кредиты и бесполезно растрачивает их. Выплату кредитов вешают на население и экономику. Чем беднее становится население и экономика, тем больше берут кредитов и больше их растрачивают. Порочный круг, который можно остановить только прекратив брать кредиты и начав их выплачивать.
це про часи правління ВФЯ, ПАП, чи про теперішній час?
Игорь написав:Если ты сейчас отмажешься и скажешь, что выкупать не так радикально, а лишь излишки валюты, тогда в чем отличие от того что НБУ делает сейчас ?
Сколько нужно для выплат по кредитам и выплатам, столько и выкупать. Если это приведет к росту курса - это вполне нормально. Этот рост был заложен когда брали кредит. За рост курса благодарить тех кто брал кредиты и раскручивал пирамиду ОВГЗ.