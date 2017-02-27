влітку 2021 закінчиться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:30
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:34
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -82-6-mlrd
вот - 40% оборот с ЕС.. а наш мвру - в основном доллар.. Вот Холява с европартнерами тоже в долларе торгует.. а какова доля евро на мвру ?
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день. Смотрю рубль хорошо укрепляется...думаю в скором будущем гривна тоже уйдёт на 26
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:39
Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Путем невыплаты возвратов НДС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?
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