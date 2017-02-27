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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:39
Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места
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Hurakan
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:59
Hurakan написав:
Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места
Путем невыплаты возвратов НДС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:02
Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?
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alex10
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:23
Hurakan написав:Добрый день. Смотрю рубль хорошо укрепляется...думаю в скором будущем гривна тоже уйдёт на 26
звр рашки и Украины сравните сами?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
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PrimusInterPares
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:31
alex10 написав:
Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу
для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?
Де тут логіка? До ПОВа йдуть здавати долар, а до банка - купувати. НАшо касиру таритись доларом в банку, якщо їй/йому всі здають
Касиру гривню шукати треба.
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Lady_N
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:41
alex10 написав:
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається...
Нащо касиру відділення банку це робити, він від цього премію не отримає, мотивації зараз у касирів нема.
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Rainbow
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:42
Hurakan написав:
Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места
Мария Антуанетта де Респект ?
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vladimir07
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:44
Lady_N написав: alex10 написав:
Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу
для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?
Де тут логіка? До ПОВа йдуть здавати долар, а до банка - купувати. НАшо касиру таритись доларом в банку, якщо їй/йому всі здають
Касиру гривню шукати треба.
Не буду сперечатися - погано знаю сьогодення ПОВів. Логіка в тому, що ПОВ жадає скупити у оточуючих співгромадян, підприємств,інопланетян ... долар по 28,35, про що заявляє привселюдно. То йди з гривнею до банку-тарся-став курс прийому нижче і продавай куплену валюту по 28-70.
Востаннє редагувалось alex10
в Сер 11 лис, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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alex10
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:44
Судя по новостям наличная масса денег за последние полгода увеличилась на 90 млрд. гривен.
Но в то же время заробитчане переслали порядка 8 млрд. долларов за текущий год.
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vladimir07
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:45
28.25-28.32/28.36-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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