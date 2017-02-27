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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6761676267636764>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 210
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:39

  alex10 написав:"в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд "(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -mesyatsev
Кто-то здесь писал о росте резервов при падающем ВВП

Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места
Hurakan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hurakan написав:Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места

Путем невыплаты возвратов НДС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Hurakan написав:Добрый день. Смотрю рубль хорошо укрепляется...думаю в скором будущем гривна тоже уйдёт на 26
звр рашки и Украины сравните сами?

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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:31

  alex10 написав:Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?

Де тут логіка? До ПОВа йдуть здавати долар, а до банка - купувати. НАшо касиру таритись доларом в банку, якщо їй/йому всі здають :roll: Касиру гривню шукати треба.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається...

Нащо касиру відділення банку це робити, він від цього премію не отримає, мотивації зараз у касирів нема.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:42

  Hurakan написав:Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места


Мария Антуанетта де Респект ? :oops:
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:44

  Lady_N написав:
  alex10 написав:Полтавська обл. Банк Агріколь: 28,10 - 28,35. Через дорогу ПОВ: 28,35 - 28,70.
Логічним виглядає відрив дупи касира ПОВа від стільця і перехід через дорогу для втарювання доларом в банку по 28-35, але цього чомусь не відбувається... Може з валютою в банку напряг( не питав) ? А як з наявністю валюти в банках в інших містах ?

Де тут логіка? До ПОВа йдуть здавати долар, а до банка - купувати. НАшо касиру таритись доларом в банку, якщо їй/йому всі здають :roll: Касиру гривню шукати треба.

Не буду сперечатися - погано знаю сьогодення ПОВів. Логіка в тому, що ПОВ жадає скупити у оточуючих співгромадян, підприємств,інопланетян ... долар по 28,35, про що заявляє привселюдно. То йди з гривнею до банку-тарся-став курс прийому нижче і продавай куплену валюту по 28-70.
Востаннє редагувалось alex10 в Сер 11 лис, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:44

Судя по новостям наличная масса денег за последние полгода увеличилась на 90 млрд. гривен.
Но в то же время заробитчане переслали порядка 8 млрд. долларов за текущий год.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:45

28.25-28.32/28.36-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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