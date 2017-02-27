ПОВу треба купити валюти рівно стільки, скільки й продати, і отримати курсову різницю. Якщо попит зросте, він піде до банку й купить, можливо.
Якщо йому здають достатньо, то навіщо купляти ще й у банку? Треба ж мати, кому продати куплене.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:48
ПОВу треба купити валюти рівно стільки, скільки й продати, і отримати курсову різницю. Якщо попит зросте, він піде до банку й купить, можливо.
Якщо йому здають достатньо, то навіщо купляти ще й у банку? Треба ж мати, кому продати куплене.
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:49
Так точно
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Получается Янукович молодец был. При нем очень эффективно бюджетные средства осваивались. Остатки на казначейском счете не накапливались большие никогда.
Что касается резервов, то имеются в виду золотовалютные резервы НБУ. А это совсем другое дело.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:10
Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.11.2020................28,1532
Доллар прибавил 3 копейки за счет вчерашней вечерней динамики.
ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.
Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Объясняется это, скорее всего, необходимостью в последний день подровнять статистику и вписаться в норматив обязательного резервирования. Расчет за облигации, наверно, тоже сыграл свою роль, но объемы не соизмеримы. Росту ликвидности слабо сопротивлялась наличка.
В понедельник объем валютного рынка, следуя традициям, сократился с 471 до 396.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, а спрос и предложение уравновесились с небывалой точностью. 20К - это абсолютный ноль в масштабах межбанка.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:32
SILVER_UA
Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят".
А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...
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