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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6761676267636764

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 210
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
79
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:48

  alex10 написав:Не буду сперечатися - погано знаю сьогодення ПОВів. Логіка в тому, що ПОВ жадає скупити у оточуючих співгромадян, підприємств,інопланетян ... долар по 28,35, про що заявляє привселюдно. То йди з гривнею до банку-тарся-став курс прийому нижче і продавай куплену валюту по 28-70.


ПОВу треба купити валюти рівно стільки, скільки й продати, і отримати курсову різницю. Якщо попит зросте, він піде до банку й купить, можливо.
Якщо йому здають достатньо, то навіщо купляти ще й у банку? Треба ж мати, кому продати куплене.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:49

  vladimir07 написав:
  Hurakan написав:Были большие выплаты ндс
Скоро все вернётся на свои места


Мария Антуанетта де Респект ? :oops:


Так точно :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05

  vovan_prm написав:
  alex10 написав:"в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд "(с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/48187 ... -mesyatsev
Кто-то здесь писал о росте резервов при падающем ВВП

На самом деле большие остатки на ЕКС не есть благо.
Это скорее говорит о слабой эффективности в распределении средств.


Получается Янукович молодец был. При нем очень эффективно бюджетные средства осваивались. Остатки на казначейском счете не накапливались большие никогда.

Что касается резервов, то имеются в виду золотовалютные резервы НБУ. А это совсем другое дело.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:10

Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.11.2020................28,1532
Доллар прибавил 3 копейки за счет вчерашней вечерней динамики.
ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.
Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Объясняется это, скорее всего, необходимостью в последний день подровнять статистику и вписаться в норматив обязательного резервирования. Расчет за облигации, наверно, тоже сыграл свою роль, но объемы не соизмеримы. Росту ликвидности слабо сопротивлялась наличка.

В понедельник объем валютного рынка, следуя традициям, сократился с 471 до 396.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, а спрос и предложение уравновесились с небывалой точностью. 20К - это абсолютный ноль в масштабах межбанка.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Anadonta написав:Что-то знают или поменялась политика?

у Них такое периодически бывает, нужно ждать
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:32

SILVER_UA

Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят".
А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...
Anadonta
 
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