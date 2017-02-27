ПОВу треба купити валюти рівно стільки, скільки й продати, і отримати курсову різницю. Якщо попит зросте, він піде до банку й купить, можливо.
Якщо йому здають достатньо, то навіщо купляти ще й у банку? Треба ж мати, кому продати куплене.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:48
ПОВу треба купити валюти рівно стільки, скільки й продати, і отримати курсову різницю. Якщо попит зросте, він піде до банку й купить, можливо.
Якщо йому здають достатньо, то навіщо купляти ще й у банку? Треба ж мати, кому продати куплене.
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:49
Так точно
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05
Получается Янукович молодец был. При нем очень эффективно бюджетные средства осваивались. Остатки на казначейском счете не накапливались большие никогда.
Что касается резервов, то имеются в виду золотовалютные резервы НБУ. А это совсем другое дело.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:10
Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.11.2020................28,1532
Доллар прибавил 3 копейки за счет вчерашней вечерней динамики.
ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.
Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Объясняется это, скорее всего, необходимостью в последний день подровнять статистику и вписаться в норматив обязательного резервирования. Расчет за облигации, наверно, тоже сыграл свою роль, но объемы не соизмеримы. Росту ликвидности слабо сопротивлялась наличка.
В понедельник объем валютного рынка, следуя традициям, сократился с 471 до 396.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, а спрос и предложение уравновесились с небывалой точностью. 20К - это абсолютный ноль в масштабах межбанка.
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:32
SILVER_UA
Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят".
А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:04
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:08
Вы спросите в том кредит алкоголе там хоть 100$ есть в наличии? Идешь по центру Киева, повы через 20 метров но если нужно купить/слить 4000€ фиг кто столько возьмёт. Выше правильно написали берут столько сколько могут продать. Про запас валюта никому не нужна. Оптовики это отдельный бизнес там и српед уже и объёмы есть почти всегда (что слить, что откупить) но порог входа несколько тысяч уе
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Допускается немного юмора на ветке, наверное.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48189 ... evronomery
“Нам потрібно не забувати про той великий подарунок, який ми зробили Європейському союзу, викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах. Думаю, нам потрібно піднімати питання про те, що ЄС – особливо Польща та Литва – повинні нам ще заплатити за те, що ми фактично своїм здоров’ям і поганим повітрям допомагаємо ЄС домагатися викликів щодо змін клімату та “Зеленої угоди”, – сказав Качка.
Треш,если коротко.
А если чуть подробнее,то
-вот и вся суть, евробляхи,лобмарды,серые типовые метры,швидкогроши,гастеры,
яхты,суперджеты,элинги,Лондонские аппарты,швейцарские колледжи,цены ,сравнимые с европейскими,курс гривны, выросший в 3.5 раза всего лишь за несколько лет.
Вроде разные вещи и понятия.
Но,на самом деле-это звенья одной цепи.
Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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