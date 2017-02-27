Додано: Сер 11 лис, 2020 12:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.11.2020................28,1532

Доллар прибавил 3 копейки за счет вчерашней вечерней динамики.

ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.

Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Объясняется это, скорее всего, необходимостью в последний день подровнять статистику и вписаться в норматив обязательного резервирования. Расчет за облигации, наверно, тоже сыграл свою роль, но объемы не соизмеримы. Росту ликвидности слабо сопротивлялась наличка.



В понедельник объем валютного рынка, следуя традициям, сократился с 471 до 396.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, а спрос и предложение уравновесились с небывалой точностью. 20К - это абсолютный ноль в масштабах межбанка.