VALONI написав:Какой то противоход с прошлого четверга - на межбанке перевес клиентских продаж, а население наоборот начало покупать валюту больше чем продавать.
Багато хто вірить, що йдемо по сценарію 17 та 18 років. Та й дефіцит бюджету насторожує. Тому не має нічого дивного. Люди хом'ячать валюту. Гривневі депозити не створюють конкуренцію. А клієнти банків здають рівно стільки скільки їм потрібно гривні. Ф 28,25/28,34
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.
Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.
Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.
Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.
Интересно, если валюта страны ничем не гарантирована, а держатели гривны доморошенные апофеозники, то возникает вопрос, что собой представляет политико-территориальная организация, как таковая и что можно обсуждать в этой патовой ситуации? Свои хотелки, заламывая руки, глядя на беспрецедентные действия и называя дураками каждого второго, находясь в той же прогнившей лодке? Ничего стоящего и умного в этом нет, абсолютно.
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Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня? Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков. Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19. Что-то знают или поменялась политика?
Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.
Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.
Интересно, если валюта страны ничем не гарантирована, а держатели гривны доморошенные апофеозники, то возникает вопрос, что собой представляет политико-территориальная организация, как таковая и что можно обсуждать в этой патовой ситуации? Свои хотелки, заламывая руки, глядя на беспрецедентные действия и называя дураками каждого второго, находясь в той же прогнившей лодке? Ничего стоящего и умного в этом нет, абсолютно.
Вы путаете Украину и людей с коррупционной государственной бюрократией, фантики которой именуются гривной. Скупая эту коррупционную гривну (а также избирая олигархические проекты на выборах) - сдвигаются сроки ликвидации этой коррупции. Хотя учитывая проникновение зебилизма в массы, может такое предназначение у обозначенных масс - жить в стране правого нигилизма, разваленной медицины, мародерства, феодализма...
Таки реализовали. С субботы - экономика под очередным "тормозом".
................компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм; програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою); можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою; продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.
Для гривны это позитивчик, еще меньше денег станет крутиться в стране,очередной виток девальвации отстрочен.
А вот для экономики они предлагают : компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм; програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою); можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою; продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.............
Бизнесу они предлагают - кредит. Это называется спасение утопающего самим утопающим.
Вся экономическая система на этом построена: не хватает денег ,пойди заложи что-нибудь,или влезь в кредит под безумные проценты. не сводишь концы с концами в бизнесе, одолжи у родного государства, также под немаленькие проценты, а чем отдавать никого не интересует.
Бездари и циники, единственное что могу сказать.
Все бремя корона-кризиса возложили на население и мелкий и средний бизнес.
Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня? Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков. Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19. Что-то знают или поменялась политика?
Прихожане МП стали меньше жертвовать наверно
Согласен, очень похоже, что так оно и есть. Очень надеюсь, завтра они станут значительно щедрее, а то сегодня весь день курс продажи доллара совсем неинтересный - 28.34.