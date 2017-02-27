Додано: Сер 11 лис, 2020 14:57

Планы воплотили:Таки реализовали.С субботы - экономика под очередным "тормозом".................компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.Для гривны это позитивчик, еще меньше денег станет крутиться в стране,очередной виток девальвации отстрочен.А вот для экономики они предлагают :компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.............Бизнесу они предлагают - кредит.Это называется спасение утопающего самим утопающим.Вся экономическая система на этом построена:не хватает денег ,пойди заложи что-нибудь,или влезь в кредит под безумные проценты.не сводишь концы с концами в бизнесе, одолжи у родного государства, также под немаленькие проценты, а чем отдавать никого не интересует.Бездари и циники, единственное что могу сказать.Все бремя корона-кризиса возложили на население и мелкий и средний бизнес.Тупиковая модель, которая окончится традиционным джентельменским набором :девальвацияинфляциястагнация.А ,предложенные бездарями меры - это не амортизатор карантина, аускоритель развала.