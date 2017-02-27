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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6762676367646765

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 211
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:26

  VALONI написав:Какой то противоход с прошлого четверга - на межбанке перевес клиентских продаж, а население наоборот начало покупать валюту больше чем продавать.

Багато хто вірить, що йдемо по сценарію 17 та 18 років. Та й дефіцит бюджету насторожує. Тому не має нічого дивного. Люди хом'ячать валюту. Гривневі депозити не створюють конкуренцію. А клієнти банків здають рівно стільки скільки їм потрібно гривні.
Ф 28,25/28,34
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:27

  Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.

Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:41

  Zebra написав:
  Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.

Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.

Интересно, если валюта страны ничем не гарантирована, а держатели гривны доморошенные апофеозники, то возникает вопрос, что собой представляет политико-территориальная организация, как таковая и что можно обсуждать в этой патовой ситуации? Свои хотелки, заламывая руки, глядя на беспрецедентные действия и называя дураками каждого второго, находясь в той же прогнившей лодке?
Ничего стоящего и умного в этом нет, абсолютно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:47

  Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?

Прихожане МП стали меньше жертвовать наверно :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:53

  ruvex написав:
  Zebra написав:
  Автор77 написав:Пока эта цепь не нарушена, гривна твердо,но уверенно идет к 4-х кратному прыжку, по сравнению всего лишь с 2014-м.

Гривновлошенцы должны молиться за то, чтоб экономика стагнировала. Потому что вся напечатанная за год гривна, наберет оборот с ростом мультипликатора, что хорошенько надавит на курс. Они должны умолять на форумах, блогах и заваливать письмами с воплями правительство ввести карантин, чтоб отсрочить запуск мультипликатора, и успеть выскочить из своих влошений по срокам.

Интересно, если валюта страны ничем не гарантирована, а держатели гривны доморошенные апофеозники, то возникает вопрос, что собой представляет политико-территориальная организация, как таковая и что можно обсуждать в этой патовой ситуации? Свои хотелки, заламывая руки, глядя на беспрецедентные действия и называя дураками каждого второго, находясь в той же прогнившей лодке?
Ничего стоящего и умного в этом нет, абсолютно.

Вы путаете Украину и людей с коррупционной государственной бюрократией, фантики которой именуются гривной. Скупая эту коррупционную гривну (а также избирая олигархические проекты на выборах) - сдвигаются сроки ликвидации этой коррупции. Хотя учитывая проникновение зебилизма в массы, может такое предназначение у обозначенных масс - жить в стране правого нигилизма, разваленной медицины, мародерства, феодализма...
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/47995 ... dnogo-dnya
Планы воплотили:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/11/7273181/

Таки реализовали.
С субботы - экономика под очередным "тормозом".

................компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;
продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

Для гривны это позитивчик, еще меньше денег станет крутиться в стране,очередной виток девальвации отстрочен.

А вот для экономики они предлагают :
компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;
продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.............

Бизнесу они предлагают - кредит.
Это называется спасение утопающего самим утопающим.

Вся экономическая система на этом построена:
не хватает денег ,пойди заложи что-нибудь,или влезь в кредит под безумные проценты.
не сводишь концы с концами в бизнесе, одолжи у родного государства, также под немаленькие проценты, а чем отдавать никого не интересует.

Бездари и циники, единственное что могу сказать.

Все бремя корона-кризиса возложили на население и мелкий и средний бизнес.

Тупиковая модель, которая окончится традиционным джентельменским набором :
девальвация
инфляция
стагнация.

А ,предложенные бездарями меры - это не амортизатор карантина, а

ускоритель развала.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:17

  Вкладчик1234 написав:
  Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?

Прихожане МП стали меньше жертвовать наверно :)


Согласен, очень похоже, что так оно и есть. Очень надеюсь, завтра они станут значительно щедрее, а то сегодня весь день курс продажи доллара совсем неинтересный - 28.34.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:21

  Zebra написав:Вы путаете Украину и людей с коррупционной государственной бюрократией, фантики которой именуются гривной.

Здесь нет никакой путаницы, одно тянет другое, другое переплетается с третьим - все это одно целое от зернышка до внешней политики - коррупционная система страны.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:26

  ruvex написав:
  Zebra написав:Вы путаете Украину и людей с коррупционной государственной бюрократией, фантики которой именуются гривной.

Здесь нет никакой путаницы, одно тянет другое, другое переплетается с третьим - все это одно целое от зернышка до внешней политики - коррупционная система страны.


Коррупционная вертикаль власти. :)

Зображення
Востаннє редагувалось andrein в Сер 11 лис, 2020 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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