Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............11.11.2020..........12.11.2020 дата розрахунку.............10.11.2020...........11.11.2020 Євро................................33,2006................33,1441...-0.17% Долар США.....................28,1206................28,161...+0.14% После полудня доллар прибавил еще почти копейку. ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее. Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия. После 12 просели еще на полкопейки, но сразу же развернулись и к обеду выросли на 2.5 копейки. Этот рост совпал по времени с новым этапом роста индекса доллара, евро весь день снижается. После обеда приподнялись еще на полкопейки и остановились. Учитывая характер сегодняшней сессии, можно предположить, что рынок уже пустой. Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1850. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Низколиквидная из-за выходного в США сессия прошла достаточно скучно. Курс реагировал, в основном, на движение пары евро-доллар, выбрав позицию посередине. На эту пару будет интересно посмотреть завтра. Обычно доллар немного просаживается во время американской сессии и растет на внешних для США рынках, а сегодня вечером этой сессии не будет. Идеальный эксперимент посреди недели, без влияния выходных.
Этот день в истории: 2019 - 24.5110 (+1) +367 2018 - 27.8916 (-3) +27
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/479957/v-ukrayini-rozglyadayut-ideyu-karantynu-vyhidnogo-dnya Планы воплотили: https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/11/7273181/ Таки реализовали. С субботы - экономика под очередным "тормозом". Бездари и циники, единственное что могу сказать.
Всё так. КВД, о котором так долго говорили ляшки, свершился. пока - на 3 пары выходных, с 14 по 29.11, с вероятным продлением на декабрь. танцуют (не работают) все (кроме фуд-ритела, аптек, СТО, АЗС, почт, банков), возможно даже эпицентры (там новое ограничение: запрещена работа,... кроме тех, что ... не менее 60% площади под еду). мультипликатор, оборот, спрос, черная пятница... - гривне будет легче, а так - нет
Встает вопрос, зачем был полный лок при 100 зараженных?
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Наш ответ Чемберлену, или из серии 95-й квартал ремейк:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48195 ... naselennya ..........Банки знизили депозитні ставки для населення.У жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних. Це на 0,2 п. п. нижче, ніж у вересні (9,1%)..........
Причина очевидно: ...........Депозитний портфель банків у жовтні виріс на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,6% до 652 млрд грн, підприємств зріс на 2,1% до 616 млрд грн..........За 9 місяців 2020 року в Україні на 27% зріс приплив грошей за депозитами у гривнях.........
Поле чудес в стране.
Что касается карантина выходного дня:
1.Гривна на коне временно.
2.Заболевших "живчиков" станет еще больше, так как в непострадавшие дня недели народ массово рванет в магазины,кафешки и т.п.,это значит,что уже с понедельника народу в Эпицентре удвоится, все будут стараться реализовать свои планы до очередной субботы.
3.Очередной удар по экономике, по доходам мелких,средних и наемников.
Наблюдая мягко говоря о "чудачествах" в экономике, поневоле начинаешь задумываться - а почему собственно говоря все у нас разговаривают о том, долетит ли гривна до тридцатки, еще немного таких "чудачеств" и можна размышлять о рисках "под сорок", это не про температуру при ковиде, а про курс гривны.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Всё так. КВД, о котором так долго говорили ляшки, свершился. пока - на 3 пары выходных, с 14 по 29.11, с вероятным продлением на декабрь. танцуют (не работают) все (кроме фуд-ритела, аптек, СТО, АЗС, почт, банков), возможно даже эпицентры (там новое ограничение: запрещена работа,... кроме тех, что ... не менее 60% площади под еду). мультипликатор, оборот, спрос, черная пятница... - гривне будет легче, а так - нет
Встает вопрос, зачем был полный лок при 100 зараженных?
1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).
2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.
3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!
4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...
Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят". А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...
ранее по полдня могли тупить, сегодня целый день получается. Точно странно и межбанк не кстати
Теперь уже "светят" 28.50, но для них это нормально - всегда сразу после завершения торгов на межбанке резко увеличивают спред в онлайне. Очень надеюсь, что все вернется на свои места и Юнекс снова порадует лучшими курсами. Подождем до завтра...
fin написав:Михаил Кухар уверен, что летом курс будет 27 за доллар. Значит будет, раз уверен.
Смотрю на свой личный индекс бутылки постного масла и уверен, что курс доллара летом будет 34 (или больше).
более подробно пожалуйста
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня? Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков. Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19. Что-то знают или поменялась политика?
Прихожане МП стали меньше жертвовать наверно
Согласен, очень похоже, что так оно и есть. Очень надеюсь, завтра они станут значительно щедрее, а то сегодня весь день курс продажи доллара совсем неинтересный - 28.34.
шото Юнекс офігіває 28.50 продає (макс серед усіх онлайнерів!)