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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6763676467656766

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 211
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
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31,50-32,00
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Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.11.2020..........12.11.2020
дата розрахунку.............10.11.2020...........11.11.2020
Євро................................33,2006................33,1441...-0.17%
Долар США.....................28,1206................28,161...+0.14%
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.
Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.
После 12 просели еще на полкопейки, но сразу же развернулись и к обеду выросли на 2.5 копейки. Этот рост совпал по времени с новым этапом роста индекса доллара, евро весь день снижается. После обеда приподнялись еще на полкопейки и остановились. Учитывая характер сегодняшней сессии, можно предположить, что рынок уже пустой.
Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1850. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Низколиквидная из-за выходного в США сессия прошла достаточно скучно. Курс реагировал, в основном, на движение пары евро-доллар, выбрав позицию посередине. На эту пару будет интересно посмотреть завтра. Обычно доллар немного просаживается во время американской сессии и растет на внешних для США рынках, а сегодня вечером этой сессии не будет. Идеальный эксперимент посреди недели, без влияния выходных.

Этот день в истории:
2019 - 24.5110 (+1) +367
2018 - 27.8916 (-3) +27

2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.6304 (+5)
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:15

  matroSkin написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/479957/v-ukrayini-rozglyadayut-ideyu-karantynu-vyhidnogo-dnya
Планы воплотили:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/11/7273181/
Таки реализовали.
С субботы - экономика под очередным "тормозом".
Бездари и циники, единственное что могу сказать.


Всё так. КВД, о котором так долго говорили ляшки, свершился.
пока - на 3 пары выходных, с 14 по 29.11, с вероятным продлением на декабрь.
танцуют (не работают) все (кроме фуд-ритела, аптек, СТО, АЗС, почт, банков), возможно даже эпицентры (там новое ограничение: запрещена работа,... кроме тех, что ... не менее 60% площади под еду). мультипликатор, оборот, спрос, черная пятница... - гривне будет легче, а так - нет :evil:


Встает вопрос, зачем был полный лок при 100 зараженных?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:32

matroSkin

Наш ответ Чемберлену,
или из серии 95-й квартал ремейк:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48195 ... naselennya
..........Банки знизили депозитні ставки для населення.У жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних. Це на 0,2 п. п. нижче, ніж у вересні (9,1%)..........

Причина очевидно:
...........Депозитний портфель банків у жовтні виріс на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,6% до 652 млрд грн, підприємств зріс на 2,1% до 616 млрд грн..........За 9 місяців 2020 року в Україні на 27% зріс приплив грошей за депозитами у гривнях.........

Поле чудес в стране.

Что касается карантина выходного дня:

1.Гривна на коне временно.

2.Заболевших "живчиков" станет еще больше, так как в непострадавшие дня недели народ массово рванет в магазины,кафешки и т.п.,это значит,что уже с понедельника народу в Эпицентре удвоится, все будут стараться реализовать свои планы до очередной субботы.

3.Очередной удар по экономике, по доходам мелких,средних и наемников.

Наблюдая мягко говоря о "чудачествах" в экономике,
поневоле начинаешь задумываться - а почему собственно говоря все у нас разговаривают о том, долетит ли гривна до тридцатки,
еще немного таких "чудачеств" и можна размышлять о рисках "под сорок", это не про температуру при ковиде, а про курс гривны.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Ср 11 ноя, 2020 17:15
matroSkin писал(а):
Автор77 писал(а):
https://news.finance.ua/ua/news/-/47995 ... dnogo-dnya
Планы воплотили:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/11/7273181/
Таки реализовали.
С субботы - экономика под очередным "тормозом".
Бездари и циники, единственное что могу сказать.


Всё так. КВД, о котором так долго говорили ляшки, свершился.
пока - на 3 пары выходных, с 14 по 29.11, с вероятным продлением на декабрь.
танцуют (не работают) все (кроме фуд-ритела, аптек, СТО, АЗС, почт, банков), возможно даже эпицентры (там новое ограничение: запрещена работа,... кроме тех, что ... не менее 60% площади под еду). мультипликатор, оборот, спрос, черная пятница... - гривне будет легче, а так - нет

Встает вопрос, зачем был полный лок при 100 зараженных?


Учебно-производственная практика.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:44

Такие мысли по КВД:

1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).

2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.

Зображення

3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!

4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:47

  Anadonta написав:SILVER_UA

Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят".
А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...

ранее по полдня могли тупить, сегодня целый день получается. Точно странно и межбанк не кстати
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:58

  SILVER_UA написав:
  Anadonta написав:SILVER_UA

Спасибо за информацию, надеюсь, скоро "починят".
А то загнал туда гривны для покупки доллара, а тут такой облом...

ранее по полдня могли тупить, сегодня целый день получается. Точно странно и межбанк не кстати


Теперь уже "светят" 28.50, но для них это нормально - всегда сразу после завершения торгов на межбанке резко увеличивают спред в онлайне.
Очень надеюсь, что все вернется на свои места и Юнекс снова порадует лучшими курсами. Подождем до завтра...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:04

  andrein написав:
  fin написав:Михаил Кухар уверен, что летом курс будет 27 за доллар. Значит будет, раз уверен.


Смотрю на свой личный индекс бутылки постного масла и уверен, что курс доллара летом будет 34 (или больше). :)
более подробно пожалуйста
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:20

  Anadonta написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Anadonta написав:Кто-то в курсе - что с Юнексом сегодня?
Обычно у них онлайн самый "сладкий" курс, а сегодня 28.34, что хуже многих банков.
Вчера, например, с утра отдавали по 28.14, а после обеда по 28.19.
Что-то знают или поменялась политика?

Прихожане МП стали меньше жертвовать наверно :)


Согласен, очень похоже, что так оно и есть. Очень надеюсь, завтра они станут значительно щедрее, а то сегодня весь день курс продажи доллара совсем неинтересный - 28.34.


шото Юнекс офігіває
28.50 продає (макс серед усіх онлайнерів!)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:21

  Автор77 написав:matroSkin

Что касается карантина выходного дня:

1.Гривна на коне временно.

2.Заболевших "живчиков" станет еще больше, так как в непострадавшие дня недели народ массово рванет в магазины,кафешки и т.п.,это значит,что уже с понедельника народу в Эпицентре удвоится, все будут стараться реализовать свои планы до очередной субботы.

3.Очередной удар по экономике, по доходам мелких,средних и наемников.
Наблюдая мягко говоря о "чудачествах" в экономике, поневоле начинаешь задумываться - а почему собственно говоря все у нас разговаривают о том, долетит ли гривна до тридцатки, еще немного таких "чудачеств" и можна размышлять о рисках "под сорок", это не про температуру при ковиде, а про курс гривны.


п.1. - да. меденно и печально. но на север. но папизже.

п.2 - не думаю. конкретно в строительных, м.б. еще в фешн - возможно, и то только первые пару недель.
кабаки - да, плотно станет, хотя всё до 22-00 (и не боле 4 за столом и еще много чего). недельный трафик у "нормальных" ТРЦ суммарно (за 7-2 = 5 дней) упадет, опять вырастет онлайн, клик-колект, доставка. время глов, ракет и очередей на НП.
Обороты в ноя-дек, думаю, -15-20% (по нон-фуду): разбитая ЧП, пропавшие викенды, падающие настроения и альтернативные затраты, на фоне взлета цен на лекарства, еду (не забывайте и о норме 1 чел/20 м2)

п.3. - до очередной, но еще более явной (чем в июле-авусте, октябре-ноябре) угрозы дефолта - врядли. заначки всю зиму будут течь, в основном, в 1 сторону - в кассу. Ппосмотрим, что КЕШ сегодня в МВФ и ВБ наклянчит. Думаю, строгий выговор, с занесением в грудную клетку :x
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