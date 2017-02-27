Додано: Сер 11 лис, 2020 16:09

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............11.11.2020..........12.11.2020

дата розрахунку.............10.11.2020...........11.11.2020

Євро................................33,2006................33,1441...-0.17%

Долар США.....................28,1206................28,161...+0.14%

После полудня доллар прибавил еще почти копейку.

ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред снизу на полкопейки. После 10-45 начали снижение и за 30 минут прошли 1.5 копейки. Немного постояв, опустились еще на полкопейки. Все это происходило на фоне растущего в мире доллара, котировки евро упали сильнее.

Справочный курс встретили котировками 28.1450 - 28.1600, что на 1.5 копейки ниже открытия.

После 12 просели еще на полкопейки, но сразу же развернулись и к обеду выросли на 2.5 копейки. Этот рост совпал по времени с новым этапом роста индекса доллара, евро весь день снижается. После обеда приподнялись еще на полкопейки и остановились. Учитывая характер сегодняшней сессии, можно предположить, что рынок уже пустой.

Официальный курс встретили котировками 28.1700 - 28.1850. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Низколиквидная из-за выходного в США сессия прошла достаточно скучно. Курс реагировал, в основном, на движение пары евро-доллар, выбрав позицию посередине. На эту пару будет интересно посмотреть завтра. Обычно доллар немного просаживается во время американской сессии и растет на внешних для США рынках, а сегодня вечером этой сессии не будет. Идеальный эксперимент посреди недели, без влияния выходных.



Этот день в истории:

2019 - 24.5110 (+1) +367

2018 - 27.8916 (-3) +27



2017 - 26.5167 (-4)

2016 - 25.6304 (+5)