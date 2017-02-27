Додано: Сер 11 лис, 2020 18:27

zРадио написав: Такие мысли по КВД:



1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).



2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.







3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!



4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности... Такие мысли по КВД:1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является- и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...

Обычно с вами соглашаюсь, но сейчас несколько иная точка зрения:1.По мед.аспекту-никто в мире еще не знает точный способ передачи.По личному опыту-летом,в ЕС в ресторане просто толпа ,очередь -из 20-ти стран,в т.ч. из тех,где на 100 тыс.показатель просто зашкаливал,все друг другу в затылок дышали,буквально,раздача была как в старых советских столовках,и ничего,на рецепции спрашивал -ни одного форс-мажора за весь сезон.Может дело все-таки в чистоплотности,ну там не трогать лицо руками,не дышать друг другу в лицо и т.п.Так что -сомнительно оно все-как жесткий,так и КВД.2.Экономический эффект от КВД - резко негативный:меньше касса-меньше доходы наемников-меньше доходы бизнеса-меньше потребление энергоносителей-меньше продажи продуктов и товаров-меньше инвестиции в бизнес-меньше налогов-меньше аренда(иногда)-меньше траты как наемников,так и бизнесменов, так и арендодателей.Как там у Бальзака -шагреневая кожа.Классический мультэффект.Но,меньше временно надо валюты.А гривна даже в таких условиях что-то и не думает серьезно укрепляться-очень плохой признак,больной скорее безнадежен.3.Вот в этом то наша беда, что они слепо копируют "иной мир". Мы не иной мир, мы финансовый наркоман на игле,который не сводит концы с концами.И тут метод бульдозера не подходит, на фига закрывать маленькие магазинчики,если там и так 2-3 человека покупателя разово,и то в лучшем случае,не проще ли ввести еще большие ограничения по количеству людей в торг.зале.4.Полностью с вами согласен. Они банкроты.А еще трусы и импотенты.За корона-кризис в развитых странах платит не только государство, но и большой бизнес.И только у нас доят мелочь ФОПовскую и население.А причина всех экономических неудач - они еще и дилетанты.