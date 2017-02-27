Амвросий написав:Т.е. надувают финансовый пузырь, откладывая крах на потом...
лечение любой болезни можно назвать "откладывание смерти на потом". Вот только какой смысл так мыслить? Живите сейчас, вместо того чтобы думать какой финал вас неминуемо когда-то постигнет. Деньги любой страны слабо обеспечены чем либо, всё держится на доверии к власти, как стоимость акций тоже ничем не обеспечена и держится исключительно на доверии к эмитенту.
вы предлагаете собрать все кредиты во всех " швикогрошах " уволиться и поехать на отдых и спустить все на девушек легкого поведения
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
За даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) у жовтні збільшився на 2,0% (+34,9 млрд грн), з початку року (тобто за 10 місяців) - на 22,2% (+318,7 млрд грн), а за останні 12 місяців (порівняно з показником на 01.11.2019) - на 425,3 млрд грн (+31,9%) - до 1,757 трлн грн.
Нагадаємо, у вересні грошова маса зросла на 2,9% (+48,3 млрд грн), за три квартали - на 19,8% (+284,9 млрд грн), а за останні 12 місяців (порівняно з показником на 01.10.2019) - на 32% (+417,9 млрд грн) - до 1,723 трлн грн.
Згідно з жовтневим прогнозом НБУ, грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 25,4%, у 2021 році - на 11,7%, у 2022 році - на 11,8%.
У вересні аналітики НБУ констатували, що відносне зростання грошової маси в Україні є більшим, ніж в інших країнах, які розвиваються та які у 2020 році запровадили кількісне пом’якшення (за виключенням Туреччини).
"Звідки взялися ці гроші? Одним з ключових джерел "кількісного пом’якшення" в Україні стали валютні інтервенції. Замість викупу цінних паперів (як це відбувається за "класичного" кількісного пом’якшення), НБУ мав змогу викупати іноземну валюту. І зверніть увагу – при цьому не відбулося суттєвого прискорення інфляції та дестабілізації макрофінансової ситуації, а золотовалютні резерви зросли до найвищого рівня з 2012 року.
Таким чином, процентні ставки в економіці знижуються, а банківська система почуває себе добре. Тож, виходить, справа таки не у відсутності ліквідності, й не у високих процентних ставках? Жвавішому кредитуванню заважають структурні чинники: недостатня захищеність прав інвесторів та кредиторів, монополізація і "тінізація" багатьох секторів економіки, невизначеність щодо перспектив співпраці з МВФ та іншими міжнародними партнерами України.
<...> Починаючи з березня, серед країн ЕМ [emerging markets] Україна є лідером за темпами зниження ключової ставки. Незважаючи на це, поточний рівень ключової ставки НБУ залишається найвищим серед окреслених країн, за виключенням Туреччини. Відповідно, у НБУ ще є достатній простір для монетарного стимулювання. Тобто якщо споживчий та інвестиційний попит будуть відновлюватися повільно, і Національний банк не спостерігатиме інфляційного тиску, він зможе і надалі знижувати облікову ставку”, - зауважували аналітики НБУ
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 11 лис, 2020 17:46, всього редагувалось 3 разів.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
zРадио написав:Такие мысли по КВД: ... 4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...
Редкий случай, когда согласен с Вами (чуть менее, чем полностью).
по п.4 ... поэтому в полной мере восстановим и расширим программы поддержки”, – пишет Шмыгаль. Какие программы расширят: - компенсация части зарплат рабочих в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;
Кто-то из коллег это видел/слышал/пощупал лично весной? Если да, то в какой отрасли/производстве чего?
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 11 лис, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin написав: Обороты в ноя-дек, думаю, -15-20% (по нон-фуду)
среднеарифметические обороты в день 14,28%, за 2 дня 28,57%. Поскольку у ТРЦ основной выторг на выходные просадка оборотов приблизительно 50% с учетом того, что часть покупателей прийдет в будень день.
Скорее всего большинство арендодателей не согласятся сделать скидку на аренду или символическую, в итоге - падение рентабельности.
Шморгаль мямлил о компенсации наемным сотрудникам, а где компенсация самозанятым? Если к примеру работник пенсионер - ему компенсация не положена.
По силе КВД может быть почти равным полному весеннему локдауну, поскольку экономика ослабла с того времени значительно
для правительства КВД видится как компромиссный вариант между сохранением налогов/сборов и ограничением активности, в котором крайним остается предприниматель.
В прошлый карантин были упразднение платы за землю, отмена есв, рекомендация отмены аренды, отмена штрафов и пени по просрочке по кредитам, чпшникам нехотя и с преградами, но компенсировали утрату занятости. Все эти действия были недостаточными и рентабельность бизнеса упала. Поскольку сейчас нет намека на прежние послабления, рентабельность бизнеса будет падать и КВД ускорит стагнацию.
1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).
2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.
3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!
4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...
1.По мед.аспекту-никто в мире еще не знает точный способ передачи.По личному опыту-летом,в ЕС в ресторане просто толпа ,очередь -из 20-ти стран,в т.ч. из тех,где на 100 тыс.показатель просто зашкаливал,все друг другу в затылок дышали,буквально,раздача была как в старых советских столовках,и ничего,на рецепции спрашивал -ни одного форс-мажора за весь сезон.Может дело все-таки в чистоплотности,ну там не трогать лицо руками,не дышать друг другу в лицо и т.п.Так что -сомнительно оно все-как жесткий,так и КВД.
2.Экономический эффект от КВД - резко негативный:меньше касса-меньше доходы наемников-меньше доходы бизнеса-меньше потребление энергоносителей-меньше продажи продуктов и товаров-меньше инвестиции в бизнес-меньше налогов-меньше аренда(иногда)-меньше траты как наемников,так и бизнесменов, так и арендодателей. Как там у Бальзака -шагреневая кожа. Классический мультэффект. Но,меньше временно надо валюты. А гривна даже в таких условиях что-то и не думает серьезно укрепляться-очень плохой признак,больной скорее безнадежен.
3.Вот в этом то наша беда, что они слепо копируют "иной мир". Мы не иной мир, мы финансовый наркоман на игле,который не сводит концы с концами. И тут метод бульдозера не подходит, на фига закрывать маленькие магазинчики,если там и так 2-3 человека покупателя разово,и то в лучшем случае,не проще ли ввести еще большие ограничения по количеству людей в торг.зале.
4.Полностью с вами согласен. Они банкроты.
А еще трусы и импотенты .За корона-кризис в развитых странах платит не только государство, но и большой бизнес. И только у нас доят мелочь ФОПовскую и население.
А причина всех экономических неудач - они еще и дилетанты.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 11 лис, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Grand Touring matroSkin писал(а): Обороты в ноя-дек, думаю, -15-20% (по нон-фуду) среднеарифметические обороты в день 14,28%, за 2 дня 28,57%. Поскольку у ТРЦ основной выторг на выходные просадка оборотов приблизительно 50% с учетом того, что часть покупателей прийдет в будень день.//
скажем, 30-50%, скорее - для разных рынков и групп. викенд не у всех дает ровно 50. сделал поправку на то, что с весны многие многому научились, и половину падения трафика в ТЦ/магазинах отобьет прирост онлайн-продаж (имеется ввиду, у тех же офлайн-сетей, с кирипичными магазинами, а не у чистого онлайна).
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 11 лис, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:Обычно с вами соглашаюсь, но сейчас несколько иная точка зрения
Спасибо за мнение!
Для прояснения позиций - я абсолютно согласен с оценкой, что:
2.Экономический эффект от КВД - резко негативный:меньше касса-меньше доходы наемников-меньше доходы бизнеса-меньше потребление энергоносителей-меньше продажи продуктов и товаров-меньше инвестиции в бизнес-меньше налогов-меньше аренда(иногда)-меньше траты как наемников,так и бизнесменов, так и арендодателей.
А акцентировать хотел на том, что и с КВД, и без КВД впереди второе экономическое дно вследствие повторного закрытия на карантины стран по всему миру, в частности ЕС - ключевого нашего торгового партнера и работодателя для заробитчан
Автор77 написав:на фига закрывать маленькие магазинчики,если там и так 2-3 человека покупателя разово,и то в лучшем случае,не проще ли ввести еще большие ограничения по количеству людей в торг.зале.
Население и само способно себя модерировать. И будет это делать! Потребительские настроения уже с октября падают. А от обвала в декабре их спасут разве что новогодние праздники (и то - не факт).
Без объявления карантина тогда, когда он реально нужен, у торговцев не будет оснований даже за аренду поторговаться. А клиентов не будет в любом случае - на потребительских страхах и снижении платежеспособного спроса