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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6765676667676768

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 211
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/48194 ... lnyj-puzyr
Не знаю как там в ТЦ дела.
Но вот понравилась мне одна фраза из новостной ленты про ЕС:....В здешнем воздухе витает «дух стабильности», люди чувствуют себя уверенно"......

И вот в зарисовку про состояние экономики и курс гривны в Украине:
Приходится часто бывать в 100-тысячном городке у родственников.
Зарисовка первая на главной улочке 25-30% площ с пару месяцев стоят пустые, еще в начале лета,да и раньше все годы там вакантность была нулевая.
Зарисовка вторая- спрашивал у знакомых (промгрупа) - выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
в этом и есть эффект замедления мультипликатора, не уверенные в завтрашнем дне люди экономят каждую гривну. Дальше эффект домино, падает выручка торговли, сокращается персонал, освобождаются "лишние площади", меньше закупается товара и т.д. Какой может быть курс когда нет выручки, зарплату и аренду нечем платить?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:43

То, о чем я писал выше. Только без Гариковского эпатажа :lol:

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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:А причина всех экономических неудач - они еще и дилетанты.
ваш вывод поверхностный, причина - политическая система. Выигравшая партия (места в которой продаются) расставляет людей по вертикали власти по признаку партийности, а не профессионализма. Ниже идёт массовое кумовство, любое теплое местечко отдадут не профессионалу а нужному человеку (совдеповский пережиток, как и коррупция кто не в курсе).

Я вижу в этом первопричину, дурацкая система распределения власти от первых лиц до начальников отдела в райцентрах (профессионал как враг на границе, через партийную систему распределения не проскочит).

Но если копнуть более глобально, ценности материального плана выигрывают неравную борьбу... нет не с моральными ценностями (они давно побеждены), а со здравым смыслом. Эта формула объясняет вообще всё происходящее. Комфорт элиты в любой стране важен, но не ценой деградации целой нации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:00

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
в этом и есть эффект замедления мультипликатора, не уверенные в завтрашнем дне люди экономят каждую гривну. Дальше эффект домино, падает выручка торговли, сокращается персонал, освобождаются "лишние площади", меньше закупается товара и т.д. Какой может быть курс когда нет выручки, зарплату и аренду нечем платить?

Так
все і є, нема руху-непотрібно і калорій, але ж, останні 5 років населення немає ніякого впливу на курс, всі важилі у олігархії, і те, що країна буде стояти без руху, не теж саме, що олігархи знову не зроблять інфляцію, бо, якщо немає руху споживань, то
ціни зростають- інфляція і девальвація.

Тому 29 чекайте вже наприкінці листопада.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:18

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/481949/nedvizhimost-v-myunhene-fenomen-ili-mylnyj-puzyr
Не знаю как там в ТЦ дела.
Но вот понравилась мне одна фраза из новостной ленты про ЕС:....В здешнем воздухе витает «дух стабильности», люди чувствуют себя уверенно"......

И вот в зарисовку про состояние экономики и курс гривны в Украине:
Приходится часто бывать в 100-тысячном городке у родственников.
Зарисовка первая на главной улочке 25-30% площ с пару месяцев стоят пустые, еще в начале лета,да и раньше все годы там вакантность была нулевая.
Зарисовка вторая- спрашивал у знакомых (промгрупа) - выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.


У ввс дуже довгі тексти, можна б це все було висловити одним реченням- "я бачу, що грощі перетікають з кишень населення в кишені олігархів"
І це oczywiście :)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10%. Имхо конструктивнее было наращивать койкоместа за лето, локдаун койкомест не добавит и проблему с мед.обслуживанием не решает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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