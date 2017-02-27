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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:38
Автор77 написав:
выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
в этом и есть эффект замедления мультипликатора, не уверенные в завтрашнем дне люди экономят каждую гривну. Дальше эффект домино, падает выручка торговли, сокращается персонал, освобождаются "лишние площади", меньше закупается товара и т.д. Какой может быть курс когда нет выручки, зарплату и аренду нечем платить?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 19:52
Автор77 написав:
А причина всех экономических неудач - они еще и дилетанты.
ваш вывод поверхностный, причина - политическая система. Выигравшая партия (места в которой продаются) расставляет людей по вертикали власти по признаку партийности, а не профессионализма. Ниже идёт массовое кумовство, любое
теплое местечко отдадут не профессионалу а нужному человеку (совдеповский пережиток, как и коррупция кто не в курсе).
Я вижу в этом первопричину, дурацкая система распределения власти от первых лиц до начальников отдела в райцентрах (профессионал как враг на границе, через партийную систему распределения не проскочит).
Но если копнуть более глобально, ценности материального плана выигрывают неравную борьбу... нет не с моральными ценностями (они давно побеждены), а со здравым смыслом. Эта формула объясняет вообще всё происходящее. Комфорт элиты в любой стране важен, но не ценой деградации целой нации.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 лис, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:00
vitaliian написав: Автор77 написав:
выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
в этом и есть эффект замедления мультипликатора, не уверенные в завтрашнем дне люди экономят каждую гривну. Дальше эффект домино, падает выручка торговли, сокращается персонал, освобождаются "лишние площади", меньше закупается товара и т.д. Какой может быть курс когда нет выручки, зарплату и аренду нечем платить?
Так
все і є, нема руху-непотрібно і калорій, але ж, останні 5 років населення немає ніякого впливу на курс, всі важилі у олігархії, і те, що країна буде стояти без руху, не теж саме, що олігархи знову не зроблять інфляцію, бо, якщо немає руху споживань, то
ціни зростають- інфляція і девальвація.
Тому 29 чекайте вже наприкінці листопада.
Востаннє редагувалось Trast
в Сер 11 лис, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:01
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:18
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/481949/nedvizhimost-v-myunhene-fenomen-ili-mylnyj-puzyr
Не знаю как там в ТЦ дела.
Но вот понравилась мне одна фраза из новостной ленты про ЕС:....В здешнем воздухе витает «дух стабильности», люди чувствуют себя уверенно"......
И вот в зарисовку про состояние экономики и курс гривны в Украине:
Приходится часто бывать в 100-тысячном городке у родственников.
Зарисовка первая на главной улочке 25-30% площ с пару месяцев стоят пустые, еще в начале лета,да и раньше все годы там вакантность была нулевая.
Зарисовка вторая- спрашивал у знакомых (промгрупа) - выручка многие дни почти нулевая, многие разъехались на заработки,остальные экономят.
У ввс дуже довгі тексти, можна б це все було висловити одним реченням- "я бачу, що грощі перетікають з кишень населення в кишені олігархів"
І це oczywiście
Востаннє редагувалось Trast
в Сер 11 лис, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:19
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".
"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.
и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10%. Имхо конструктивнее было наращивать койкоместа за лето, локдаун койкомест не добавит и проблему с мед.обслуживанием не решает.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:24
vitaliian написав:
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10%
Столь длительный карантин никто соблюдать не будет. Уже на 2-й месяц это превратиться в общий саботаж, и эффект противоэпидемиологических ограничений сойдет на нет.
Степанов и Шмыгаль угодили в глубокую лужу. Им придется закрывать экономику на жесткий и короткий локдаун вместо пародии на локдаун, проводящейся бесконечно долго
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