Додано: Сер 11 лис, 2020 20:36

vitaliian написав: Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.



Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".



"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы



По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10% и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10%

Як там каже прогноз Олексію з ютуб канала фінанс, прогноз курса на тиждень в межах 28,0-28,6.Але ж я не експерт, тому прогнози дуже не реальні,:)січень-29,2-29,5.лютий- 28,7.березень-28, 5.Пов'язую цей прогноз з тим, що , як ви дійсно сказали економіка в цей період застигне, але ж ваша помилка в тому, що застигне в тих країнах , де нащі олігархи мають експорт-імпорт, тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах, тому як би не було смішно до 30 не дойдемо , ні в цьому, ні в 2021 році-отака фігня, малята:)