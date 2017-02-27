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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67676768676967706771>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 211
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Тому 29 чекайте вже наприкінці листопада

Вітаю!
Ще б так гарно вміли спрогнозувати ціни на первинну нерухомість у великих містах на найближчих пів року? - було б супер!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:36

  vitaliian написав:
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

и какой прогноз курса на период январь март? 2 дня из 7 сфера обслуживания зарабатывать не будет. Безработица +5+10%

Як там каже прогноз Олексію з ютуб канала фінанс, прогноз курса на тиждень в межах 28,0-28,6.
Але ж я не експерт, тому прогнози дуже не реальні,:)
січень-29,2-29,5.
лютий- 28,7.
березень-28, 5.
Пов'язую цей прогноз з тим, що , як ви дійсно сказали економіка в цей період застигне, але ж ваша помилка в тому, що застигне в тих країнах , де нащі олігархи мають експорт-імпорт, тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах, тому як би не було смішно до 30 не дойдемо , ні в цьому, ні в 2021 році-отака фігня, малята:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:37

  Долярчик написав:
  Trast написав:Тому 29 чекайте вже наприкінці листопада

Вітаю!
Ще б так гарно вміли спрогнозувати ціни на первинну нерухомість у великих містах на найближчих пів року? - було б супер!

Буде зростати,ще на відсотків 15% за півроку зросте у долярчиках.
Але продати буде нікому:)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Пов'язую цей прогноз з тим, що , як ви дійсно сказали економіка в цей період застигне, але ж ваша помилка в тому, що застигне в тих країнах , де нащі олігархи мають експорт-імпорт, тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен,
застынет сфера услуг, прежде всего рестораны и туризм. Остальное переформатируется в доставку, ну а кушать от ковида меньше не станут. На наш экспорт их туризм мало влияет. Самолёты и автомобили мы не экспортируем.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:43

  vitaliian написав:
  Trast написав:Пов'язую цей прогноз з тим, що , як ви дійсно сказали економіка в цей період застигне, але ж ваша помилка в тому, що застигне в тих країнах , де нащі олігархи мають експорт-імпорт, тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен,
застынет сфера услуг, прежде всего рестораны и туризм. Остальное переформатируется в доставку, ну а кушать от ковида меньше не станут. На наш экспорт их туризм мало влияет.

Ви не зрозуміли, що я написав, але ж, хто зрозумів, той, вже в кедах )
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44

  Trast написав:тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах


На что опираетесь, делая подобные заявления? Или просто доморощенное мнение "мне так кажется"? Потому что ФРС из кожи вон лезет, чтобы не допустить дефляцию, а вы разбрасываетесь величинами, равными кумулятивной инфляции доллара за последние 7 лет. "Семилетка за один год" - это даже не в духе ЦК :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 лис, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Ви не зрозуміли, що я написав, але ж, хто зрозумів, той, вже в кедах )

Купляти чи продавати американця?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Trast написав:Ви не зрозуміли, що я написав, але ж, хто зрозумів, той, вже в кедах )

Купляти чи продавати американця?
по 28,30 покупать у вас по 29 продавать. Кто будет покупать па 29 спрашивайте у адептов девальвации. Как по мне деньги заморожены в товаре, неиспользуемых помещениях и т.д. Нет генерирования добавочной стоимости - не за что покупать и валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:49

  zРадио написав:
  Trast написав:тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах


На что опираетесь, делая подобные заявления? Или просто доморощенное мнение? Потому что ФРС из кожи вон лезет, чтобы не допустить дефляцию, а вы разбрасываетесь величинами, равными кумулятивной инфляции доллара за последние 7 лет. "Семилетка за один год" - это даже не в духе ЦК :mrgreen:

Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.
Що буде далі?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.
Що буде далі?
почему до сих пор не перевели? безналичным деньгам уже полвека, а компьютеры с интернетом есть даже у первоклашек.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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