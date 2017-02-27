Вітаю!
Ще б так гарно вміли спрогнозувати ціни на первинну нерухомість у великих містах на найближчих пів року? - було б супер!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вітаю!
Ще б так гарно вміли спрогнозувати ціни на первинну нерухомість у великих містах на найближчих пів року? - було б супер!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:36
Як там каже прогноз Олексію з ютуб канала фінанс, прогноз курса на тиждень в межах 28,0-28,6.
Але ж я не експерт, тому прогнози дуже не реальні,:)
січень-29,2-29,5.
лютий- 28,7.
березень-28, 5.
Пов'язую цей прогноз з тим, що , як ви дійсно сказали економіка в цей період застигне, але ж ваша помилка в тому, що застигне в тих країнах , де нащі олігархи мають експорт-імпорт, тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах, тому як би не було смішно до 30 не дойдемо , ні в цьому, ні в 2021 році-отака фігня, малята:)
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:37
Буде зростати,ще на відсотків 15% за півроку зросте у долярчиках.
Але продати буде нікому:)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
застынет сфера услуг, прежде всего рестораны и туризм. Остальное переформатируется в доставку, ну а кушать от ковида меньше не станут. На наш экспорт их туризм мало влияет. Самолёты и автомобили мы не экспортируем.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:43
Ви не зрозуміли, що я написав, але ж, хто зрозумів, той, вже в кедах )
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:44
На что опираетесь, делая подобные заявления? Или просто доморощенное мнение "мне так кажется"? Потому что ФРС из кожи вон лезет, чтобы не допустить дефляцию, а вы разбрасываетесь величинами, равными кумулятивной инфляции доллара за последние 7 лет. "Семилетка за один год" - это даже не в духе ЦК
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 лис, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Купляти чи продавати американця?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:49
по 28,30 покупать у вас по 29 продавать. Кто будет покупать па 29 спрашивайте у адептов девальвации. Как по мне деньги заморожены в товаре, неиспользуемых помещениях и т.д. Нет генерирования добавочной стоимости - не за что покупать и валюту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:49
Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.
Що буде далі?
Здогадаєшься?
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему до сих пор не перевели? безналичным деньгам уже полвека, а компьютеры с интернетом есть даже у первоклашек.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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