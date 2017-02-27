Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28

запорожье.

самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.

у кого были бабки они так и есть при карантине.

умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.