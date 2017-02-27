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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6768676967706771>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 211
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
15
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:56

  vitaliian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Trast написав:Ви не зрозуміли, що я написав, але ж, хто зрозумів, той, вже в кедах )

Купляти чи продавати американця?
по 28,30 покупать у вас по 29 продавать. Кто будет покупать па 29 спрашивайте у адептов девальвации.

Все, що вище 29 буде в цьому році продавайте і більше його не покупайте в цьому році, далі я дам вам,якщо мене знову не забанять на цілий місяць, ознаку :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.

Легко проверяется статистикой макдональдсов по Украине
Вся Украина - 93 заведения. Киев, Одесса и Львов - 56 заведений. 37 заведения - вся остальная страна. https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... 1%96%D0%B2
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.
так и 90% денег крутится в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:05

  vitaliian написав:
  Trast написав:Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.
Що буде далі?
почему до сих пор не перевели? безналичным деньгам уже полвека, а компьютеры с интернетом есть даже у первоклашек.

Віталька, схаменись!
Я витратив на читання твоїх текстів дуже багато часу, десь 25 хлилин свого життя, що тобі сказати- тм банківський робітник, який на форум-фінанс безоплатно рекламує свій банк в зааулірованій формі.
Ти просто менеджер банківських послуг.
Про що ти пташка кажешь? :
Я на відміну від тебе, тутай не за грощі, а ти за грощі.
Я ж знаю :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:05

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.
так и 90% денег крутится в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

Если как Вы пишете в этих городах крутится 90% денег, то эти города отлично переживут КДВ, а в остальной части Украины ничего особого от КДВ не изменится.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:10

  vitaliian написав:так и 90% денег крутится в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.


Это преувеличение - по доле ФОТ, например, на Киев, Одесскую, Днепровскую, Харьковскую и Львовскую области приходится 49%. Миллионники, кроме Киева, просто Госстат не разбивает на облцентр и остальную область. Так было бы еще меньше - <40%.

"Крутятся" - не равно "осваиваются"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28

запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31

  Игорь Алексеевич написав:запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.

Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.

Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.


ещё и очередь в тур. агенстве, там где работают молодые и энергичные руководители.
а др. смотрю закрываются - говорят нет спроса.
всё в современных рекламных продуктах.
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44

  Игорь Алексеевич написав:одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис

по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном
Zebra
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